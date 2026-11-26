Elon Musk recibió luz verde del gobierno de Donald Trump para avanzar con uno de sus proyectos más ambiciosos: desplegar hasta un millón de satélites en el espacio para crear centros de datos orbitales, capaces de procesar grandes cantidades de información destinada a alimentar herramientas de inteligencia artificial. La iniciativa busca trasladar fuera de la Tierra una infraestructura cuyo crecimiento ya genera preocupación por el consumo de energía y agua.

El periodista Norman Powell explicó los alcances de la autorización otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. También analizó las dudas de científicos y especialistas sobre la viabilidad técnica, financiera y ambiental de una iniciativa que busca llevar al espacio parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Una constelación de centros de datos alimentados por energía solar

Según detalló Powell, la FCC presentó la autorización como un hito histórico en la carrera por la inteligencia artificial. El proyecto contempla una constelación de satélites informáticos de SpaceX que llevaría el nombre de StarMind y que procesaría cantidades masivas de información para su utilización en la Tierra.

La idea de Musk es que esos centros de datos funcionen con energía solar y permitan aprovechar la energía del Sol para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial. El empresario, considerado el hombre más rico del mundo, viene manifestando desde hace tiempo su intención de construir infraestructura informática en órbita.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, funcionario designado por Trump, celebró la decisión y afirmó que Estados Unidos está liderando al mundo hacia «la era de la superinteligencia». En un comunicado, sostuvo además que la autorización abre «una nueva y audaz frontera».

El cronograma de SpaceX y las dudas sobre su viabilidad

La resolución del organismo establece que SpaceX deberá desplegar al menos una estación espacial autorizada para 2033. A partir de ese momento, la empresa podrá incorporar más unidades de manera gradual hasta alcanzar el horizonte previsto para 2040.

Sin embargo, el anuncio no implica que el proyecto esté libre de dificultades. Powell señaló que científicos y expertos del sector advierten sobre enormes obstáculos técnicos y financieros, además de preocupaciones ambientales vinculadas con el despliegue de una cantidad tan elevada de satélites.

Entre las voces críticas mencionó a Adam Becker, astrofísico y autor, quien calificó la propuesta de lanzar un millón de satélites para instalar centros de datos orbitales como «una fantasía». Su evaluación fue contundente: «No va a suceder».

Los centros de datos terrestres también generan conflictos

Durante el intercambio con el conductor Jorge Elías, Powell vinculó el proyecto con los problemas que provoca la expansión de los centros de datos en distintos lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos. Estas instalaciones demandan grandes cantidades de electricidad y agua, y su tamaño genera tensiones con las comunidades y las autoridades locales.

«Muchos municipios y muchos estados ya están frenando la instalación de esos centros de datos», explicó el corresponsal. En ese contexto, consideró que trasladar parte de esa infraestructura al espacio podría ofrecer una alternativa, aunque todavía resta saber si la propuesta de Musk puede superar las dificultades señaladas por los especialistas.