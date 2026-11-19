El ministro español Fernando Grande-Marlaska, abiertamente homosexual, difundió un video en el que reivindicó los avances legislativos en materia de diversidad sexual y cuestionó las posiciones del Partido Popular (PP) sobre los derechos de la comunidad LGBT+.

Durante su informe en RDC por +Perfil, Marcelo Molina destacó que el funcionario decidió volver a expresarse públicamente en medio de las controversias políticas que lo rodean y de los cuestionamientos parlamentarios a su gestión. En su mensaje, Marlaska recordó leyes aprobadas en España y advirtió sobre la posibilidad de que esos derechos sean puestos en discusión.

Fernando Grande-Marlaska defendió los avances en materia de diversidad sexual

En el video, el ministro recordó la aprobación del matrimonio igualitario en 2005 y la legislación que reconoce los derechos de las personas trans. “Si hoy podemos casarnos con quien queramos es gracias a la ley del matrimonio igualitario de 2005”, sostuvo el funcionario, quien también advirtió que esos avances no deben considerarse definitivos.

Además, cuestionó los antecedentes legislativos del PP y reprodujo declaraciones de dirigentes de ese espacio sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la autodeterminación de género. “Pero no deis por hecho que todo esto está garantizado”, fue una de las principales advertencias del mensaje.

Molina interpretó la intervención como una declaración preventiva frente al escenario electoral del 29 de noviembre. “Recordar lo que os digo, si la derecha llega al gobierno no será tan fácil seguir siendo nosotros”, citó al ministro.

El periodista también remarcó que el debate sobre la gestión de Marlaska es independiente de su orientación sexual: “Acá nadie está juzgando su condición sino su accionar”, señaló, al recordar los pedidos de renuncia formulados por distintos bloques parlamentarios.

Vox apuesta por un videojuego para comunicar su programa político

En otro tramo del análisis, Molina presentó una iniciativa de Vox que busca trasladar la discusión política al terreno digital mediante un videojuego interactivo.

La propuesta permite recorrer distintas regiones de España y responder preguntas sobre inmigración, seguridad y otras cuestiones de la agenda partidaria. El usuario debe elegir entre diferentes alternativas y acumular puntos según sus respuestas.

Uno de los ejemplos mencionados fue el recorrido por Ceuta, donde el juego plantea opciones vinculadas con la militarización de la frontera y el control migratorio. “Es bastante moderno. Hoy yo lo estuve viendo, está animado, tiene musiquitas, te da tablas de puntos. Es un juego real”, describió Molina.

El periodista destacó que la herramienta incluye alrededor de 14 temas y funciona como una plataforma de difusión de las propuestas electorales del partido. “Es la manera que ellos tienen de explicar cuáles son sus propuestas y cuál va a ser la plataforma política que tienen”, concluyó.