Una serie de ciberataques contra plataformas y empresas internacionales, entre ellas la BBC, IKEA, Zoom y HSBC, volvió a poner en discusión la seguridad de los servicios digitales y la protección de los datos personales. La corresponsal Marta Núñez describió el alcance de los incidentes y advirtió sobre la fragilidad de los sistemas que millones de personas utilizan diariamente para realizar consultas, operaciones y pagos.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Núñez explicó que los ataques fueron detectados el lunes y que uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió en la página web de la BBC, donde se publicó una noticia falsa. “La BBC es como bastante sagrada, entonces esto impresionó mucho”, señaló, al explicar el impacto que tuvo el incidente.

La BBC publicó una noticia falsa y hay una investigación en curso

Según relató la periodista, los atacantes lograron ingresar en el sitio de la cadena británica y publicar información falsa. Hasta el momento de la entrevista, el contenido de esa noticia todavía no había sido identificado públicamente, ya que el episodio continuaba bajo investigación.

Núñez mencionó que la agencia Report URI, vinculada al ámbito de la seguridad informática, estaba trabajando para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, el ataque a la BBC no fue un hecho aislado: también se registraron incidentes que involucraron a otras compañías reconocidas internacionalmente.

Entre las plataformas y empresas mencionadas durante la conversación estuvieron IKEA, Zoom, el banco HSBC, Air France, KLM, TikTok y Salesforce. La diversidad de los afectados refleja, según la corresponsal, que el problema alcanza a servicios de distintos rubros y que la exposición digital representa un riesgo cada vez más extendido.

El peligro de ingresar datos personales y bancarios

Uno de los principales aspectos que destacó Núñez fue la posibilidad de que los ataques permitan acceder a información sensible de los usuarios. Explicó que, cuando una persona ingresa a una página comprometida para realizar una consulta o una operación, sus datos podrían quedar expuestos.

“Te sacan todos los datos, te sacan los números de tarjetas de crédito y todo, y te sacan la plata y la llevan a otros fondos, quién sabe dónde”, advirtió. Se trata de uno de los riesgos que señaló al describir las posibles consecuencias de ingresar información financiera en sitios vulnerados.

La periodista también contó una experiencia personal que le generó preocupación. El lunes había ingresado a la página web de su barrio para inscribirse en una clase de pilates, pero el sitio quedó congelado y, al momento de la entrevista, todavía no sabía si el pago se había concretado o si le habían debitado el dinero.

“Todavía no sé si logré pagar, si me sacaron la plata o si no”, relató. Aunque no confirmó que ese episodio estuviera relacionado con los ataques mencionados, explicó que la noticia la llevó a preguntarse si podía existir alguna conexión.

La creciente dependencia de las plataformas digitales y la fragilidad de los sistemas

Para Núñez, el problema se agrava por la creciente dependencia de las plataformas digitales para resolver actividades cotidianas. “Para un montón de cosas, uno no habla con una persona, tiene que entrar”, sostuvo, al describir un escenario en el que cada vez más trámites y servicios requieren operar exclusivamente a través de internet.

La corresponsal consideró que esta transformación deja expuesta una fragilidad que atraviesa a distintos países. “Si esto está así, tan frágil, porque en realidad estamos mostrando una fragilidad en todos los países, bueno, es para agarrarse la cabeza”, expresó.

Además, vinculó esa vulnerabilidad con otra preocupación: la dificultad para distinguir la información verdadera de la falsa cuando también pueden ser comprometidos sitios de referencia. “Uno, además de ahora no saber qué es verdad y qué no es verdad, bueno, se pone mucho peor”, concluyó.