Un ciberataque masivo puso en alerta a casi 200 sitios web de algunas de las empresas y organizaciones más conocidas del mundo. Los piratas informáticos lograron introducir código malicioso en herramientas digitales utilizadas por 178 organizaciones, entre ellas BBC, CNN, Zoom, IKEA, HSBC, Air France, Salesforce y Equifax, con el objetivo de robar información financiera y comprometer dispositivos de Apple.

La ofensiva fue detectada el lunes 16 de noviembre y estuvo dirigida contra Optimizely, una plataforma que utilizan numerosas compañías para personalizar sus páginas web, probar diseños y mejorar la experiencia de navegación de sus usuarios. En lugar de infiltrarse individualmente en los sistemas de cada empresa, los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en este servicio para distribuir el código malicioso a través de una herramienta legítima y de confianza.

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Según los investigadores de seguridad, el análisis permitió identificar 188 archivos infectados entre 1.611 archivos de código de Optimizely examinados. Estos estaban vinculados a 178 organizaciones, algunas de las cuales tenían más de un archivo comprometido.

Ciberataque afecta a cerca de 200 sitios web | Crédito: Magnific

El programa malicioso tenía diferentes objetivos. Por un lado, buscaba interceptar operaciones con criptomonedas y reemplazar las direcciones de las billeteras digitales de los destinatarios por otras controladas por los delincuentes. De esta manera, quienes copiaran y pegaran la dirección modificada podían transferir su dinero directamente a los atacantes sin advertirlo.

El investigador en seguridad Scott Helme informó que las billeteras de los responsables del ataque habían recibido alrededor de 7.040 dólares en criptomonedas durante un período de aproximadamente nueve horas del 16 de noviembre.

Otra parte del código estaba diseñada para capturar información de tarjetas de crédito ingresada en determinados formularios de páginas web. Entre los datos que buscaba obtener se encontraban los números de las tarjetas, las fechas de vencimiento y los códigos de seguridad. Sin embargo, los investigadores aclararon que los sistemas de pago externos, como Stripe y Adyen, no estaban alcanzados por esa función de robo de información.

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Además, el software podía recopilar capturas de pantalla y determinadas cookies de los navegadores, utilizadas por los sitios para recordar información sobre los usuarios y su actividad.

Ciberseguridad

Uno de los aspectos más preocupantes del ataque estuvo relacionado con los dispositivos de Apple. El código malicioso intentaba instalar herramientas adicionales para aprovechar vulnerabilidades de seguridad presentes en versiones antiguas del software de iPhone y iPad. No obstante, los especialistas aclararon que la presencia del programa en una página web no significa necesariamente que todos los dispositivos de quienes la visitaron hayan sido infectados con éxito.

El alcance del incidente todavía no está completamente determinado. Se desconoce cuántas personas sufrieron el robo de información financiera o tuvieron sus dispositivos comprometidos. El medio especializado BleepingComputer examinó copias del código y análisis de las páginas afectadas, y confirmó que numerosos sitios habían cargado o intentado cargar el software utilizado por los atacantes.

La respuesta de Optimizely y las recomendaciones para los usuarios

Tras detectar el incidente, Optimizely confirmó que había identificado y contenido un problema de seguridad que afectó a algunos de sus clientes de Web Experimentation. La compañía aseguró que bloqueó la vía vulnerable, eliminó el código malicioso y se comunicó directamente con las organizaciones involucradas.

Por su parte, los investigadores de Report URI indicaron que los archivos infectados que estaban monitoreando habían sido limpiados para el lunes por la noche. También fueron desactivadas varias direcciones de internet utilizadas para ejecutar el ataque y recopilar la información robada.

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Sin embargo, la eliminación del código no permite determinar qué cantidad de datos pudo haber sido obtenida antes de que se corrigiera la vulnerabilidad.

Ante este escenario, los especialistas recomendaron a quienes ingresaron información de sus tarjetas de crédito en alguno de los sitios afectados el 16 de noviembre que revisen sus movimientos bancarios para identificar posibles operaciones no autorizadas. También aconsejaron a quienes realizaron pagos con criptomonedas comprobar que las transferencias hayan llegado a las billeteras previstas.

En el caso de los usuarios de iPhone y iPad que visitaron esas páginas, la recomendación es instalar las últimas actualizaciones de software disponibles para corregir las vulnerabilidades de seguridad que buscaba aprovechar el programa malicioso.





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