La elección de Alaska terminó de definir el nuevo mapa del Senado de Estados Unidos, con una mayoría de 56 bancas para los demócratas frente a 44 de los republicanos, según informó el corresponsal Norman Powell. La demócrata Mary Peltola, nativa de ese estado, derrotó al senador republicano Dan Sullivan, que buscaba completar su segundo mandato, y cerró así la última contienda pendiente para la Cámara alta en los comicios de medio término.

El resultado fue el tema central del diálogo entre Powell y Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. El corresponsal describió la victoria de Peltola como el cierre de un retorno político en un estado donde, según recordó, Donald Trump había ganado en reiteradas ocasiones por amplios márgenes. Además, señaló que los demócratas consiguieron arrebatarles nueve escaños a los republicanos y recuperar el control de la Cámara.

Mary Peltola ganó en Alaska y completó la mayoría demócrata

La victoria de Peltola se produjo en un estado que había mostrado un fuerte respaldo electoral a Trump en anteriores oportunidades. La candidata demócrata celebró el resultado con un mensaje en el que cuestionó el funcionamiento de la política nacional: “El statu quo en Washington D.C. no está funcionando para Alaska”, sostuvo en un comunicado.

Powell también reprodujo parte de las preocupaciones que Peltola dijo haber recogido durante la campaña. “A lo largo de esta campaña he hablado con ancianos que entre lágrimas me contaban sobre sus rejillas para pescados vacías, con familias que luchan por encontrar una vivienda accesible”, expresó la dirigente, según el mensaje citado por el corresponsal.

El triunfo en Alaska se sumó a otras victorias demócratas en estados tradicionalmente conservadores. Powell mencionó entre ellos Carolina del Sur, Texas, Kansas y Mississippi, como parte del avance electoral que permitió al partido quedarse con nueve bancas que estaban en manos republicanas.

Hakeem Jeffries fue elegido por amplia mayoría dentro del Partido Demócrata

En paralelo, los demócratas de la Cámara de Representantes postularon a Hakeem Jeffries, legislador por Nueva York, para ocupar la presidencia de ese cuerpo a partir del próximo año. La decisión se tomó mediante una votación secreta dentro del bloque y, según los trascendidos mencionados por Powell, obtuvo 251 votos a favor y 11 en contra.

El corresponsal destacó que la nominación lo coloca en una posición histórica: si finalmente resulta elegido por el pleno, Jeffries podría convertirse en el primer legislador negro en presidir la Cámara de Representantes. Sin embargo, aclaró que todavía debe atravesar la votación formal, que tendrá lugar cuando asuman los nuevos integrantes del cuerpo.

Jeffries lidera a los demócratas en la Cámara baja desde 2022 y, de acuerdo con Powell, su elección interna se produjo poco más de dos semanas después de que encabezara una serie de victorias contundentes para su partido. La postulación recibió un respaldo abrumador, pese a la resistencia de sectores del ala izquierda demócrata.

Un cargo clave en la línea de sucesión presidencial

Durante la conversación, Elías recordó la importancia institucional del puesto al señalar que el presidente de la Cámara de Representantes ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, detrás del presidente y el vicepresidente. También lo vinculó con la función que ejerció históricamente Nancy Pelosi, quien ya se retiró de la política.

Powell coincidió en que se trata de una posición de gran peso dentro del sistema político estadounidense. La definición final dependerá de la votación en el pleno, pero el amplio respaldo obtenido por Jeffries dentro de su partido lo dejó bien posicionado para convertirse en el próximo speaker de la Cámara baja.