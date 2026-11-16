El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió que podría recurrir a los fabricantes de automóviles chinos si fracasan las negociaciones comerciales con Donald Trump. La declaración representa una nueva señal de tensión entre Ottawa y Washington, en medio de las diferencias por las medidas comerciales impulsadas por el presidente estadounidense y sus consecuencias sobre la industria automotriz canadiense.

El periodista Norman Powell abordó el tema durante una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según explicó, Carney realizó estas declaraciones durante su visita a Camboya, antes de la reunión prevista para esta semana en Shenzhen, China, con el presidente Xi Jinping, con quien también espera discutir cuestiones vinculadas a la fabricación de automóviles.

Carney abre la puerta a los fabricantes chinos ante la presión de Trump

La advertencia del mandatario canadiense se produce en un contexto de menor integración comercial entre Canadá y Estados Unidos. Carney sostuvo que su prioridad es preservar las oportunidades de los trabajadores del sector automotor y garantizar que la industria nacional pueda seguir funcionando dentro de un mercado norteamericano integrado.

“Contamos con los mejores trabajadores del sector automotriz del mundo y queremos que estén plenamente activos y con plenas oportunidades dentro de un mercado norteamericano integrado”, afirmó el primer ministro ante los periodistas en Camboya.

Sin embargo, el mandatario reconoció que ese mercado perdió integración como consecuencia de las medidas comerciales adoptadas por Trump. En ese escenario, la posibilidad de recurrir a fabricantes chinos aparece como una alternativa si las conversaciones bilaterales no permiten alcanzar un entendimiento.

El acuerdo con China y la próxima reunión con Xi Jinping

La posibilidad de profundizar los vínculos con la industria automotriz china no es completamente nueva. En enero, ambos países alcanzaron un acuerdo que permite el ingreso a Canadá de decenas de miles de vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos, una decisión que abre una vía de cooperación comercial en un sector estratégico.

La cuestión volverá a estar sobre la mesa durante el encuentro que Carney mantendrá esta semana con Xi Jinping en Shenzhen. Según explicó Powell, el primer ministro canadiense espera abordar específicamente el tema de la fabricación de automóviles y las posibilidades de ampliar los vínculos entre ambos países.

Canadá busca preservar su industria automotriz frente a Washington

El sábado, durante su paso por Manila, Carney ya había planteado que cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos debe garantizar que Canadá conserve una industria automotriz viable. Este lunes volvió a insistir en que las negociaciones con Washington siguen siendo la prioridad de su Gobierno, aunque dejó en claro que existen otras alternativas.

El resultado de esas conversaciones podría determinar si Ottawa avanza en una estrategia de acercamiento a fabricantes de automóviles europeos, chinos o japoneses. De esta manera, Carney busca mantener abiertas distintas opciones comerciales frente a las restricciones impulsadas por Trump y evitar que la industria canadiense quede condicionada exclusivamente por las decisiones de su vecino.