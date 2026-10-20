RDC: Alberta rechazó avanzar hacia la separación de Canadá y respaldó a Mark Carney

En un nuevo segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, se refirió a que Alberta rechazó avanzar hacia un eventual proceso de independencia de Canadá en una consulta que expuso las tensiones entre el gobierno federal y el movimiento separatista. Con el 81% de los votos escrutados, equivalentes a alrededor de un millón ochocientos mil sufragios, el 75% votó por permanecer en Canadá, mientras que el 25% apoyó comenzar el proceso de separación.

El resultado fue interpretado como un respaldo político al primer ministro canadiense, Mark Carney, que impulsa una estrategia de unidad nacional frente a la guerra comercial con Estados Unidos y las amenazas de Donald Trump de anexar Canadá como la provincia número 51.

“Este resultado le dio un fuerte respaldo al primer ministro Mark Carney, que está embarcado en un esfuerzo de unidad nacional en medio de la guerra comercial de Donald Trump y de las amenazas que ha hecho el presidente de Estados Unidos de anexar a Canadá como la provincia número 51”, señaló Norman Powell.

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Alberta y el separatismo: qué hay detrás del reclamo

La consulta no definía directamente la independencia de Alberta. Como explicó Powell, “el referéndum no era un voto directo para la independencia. Si hubiese sido aprobado, habría puesto a Alberta en el camino para una futura votación de separación”.

Aunque la mayoría se pronunció a favor de permanecer en Canadá, el resultado también evidenció el descontento de una parte de la población provincial. El líder del movimiento separatista, Keith Wilson, sostuvo: “Es correcto decir que un cuarto de los votantes sienten que Alberta tiene que ser tratada mejor por el gobierno nacional”.

Los reclamos se concentran en la relación con Ottawa, la capital federal, a la que los separatistas acusan de desatender las necesidades de la provincia. “Ellos viven reclamando a Ottawa, diciendo que Ottawa se olvida de Alberta, siendo que Alberta es una de las provincias más ricas de Canadá por ser la provincia petrolera”, explicó el periodista en +Perfil.

Alberta cuenta con importantes reservas de hidrocarburos y mantiene una orientación política conservadora. En ese sentido, Powell destacó sus similitudes con otras regiones de Estados Unidos: “Alberta tiene la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo, una provincia políticamente conservadora. Se parece mucho en ese sentido al oeste de Estados Unidos”.