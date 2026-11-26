Francia se prepara para una nueva movilización feminista en París, prevista para el 28 de noviembre, con un reclamo que va más allá de la aprobación de leyes: las organizaciones exigen recursos concretos para prevenir la violencia contra las mujeres y acompañar a las víctimas. La convocatoria reunirá a asociaciones feministas, sindicatos y entidades sociales dedicadas también a la protección de la infancia.

El corresponsal Juan Luis Francia explicó que las protestas forman parte de una serie de movilizaciones iniciadas en junio y que derivaron en la aprobación de una nueva ley contra la violencia de género y sexual. Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, advirtió que las organizaciones consideran insuficiente ese avance si no se garantiza el financiamiento necesario para implementarlo.

"Que la ley no quede como un derecho abstracto"

Según detalló Francia en diálogo con el conductor Jorge Elías, la Asamblea Nacional aprobó el 13 de octubre una nueva legislación contra la violencia de género y la violencia sexual. Las organizaciones que impulsaron las movilizaciones consideran que se trata de un avance, pero no de un objetivo cumplido.

El reclamo central ahora está puesto en el presupuesto francés para 2027, que se encuentra en tratamiento. Las asociaciones piden que se incorporen partidas suficientes para acompañar a las víctimas y fortalecer distintos servicios públicos, especialmente los vinculados con la Justicia y la salud.

Francia mencionó también la necesidad de reforzar la inspección médica del trabajo, como parte de una respuesta institucional más amplia. «Todos estos temas van de la mano también a la ley para que la ley no quede como un derecho abstracto y se pueda materializar, se pueda concretar a partir de que se cuente con los recursos suficientes», sostuvo.

De esa manera, la marcha del sábado tendrá una dimensión política y presupuestaria: las organizaciones buscarán que los compromisos legislativos se traduzcan en herramientas efectivas para atender y proteger a quienes sufren violencia.

La brecha salarial, otro de los reclamos de la movilización

La convocatoria también pondrá sobre la mesa la desigualdad económica entre mujeres y varones. De acuerdo con el dato mencionado por Francia, las mujeres cobran en promedio un 30% menos que los hombres en Francia, una diferencia que continúa siendo motivo de reclamo.

«Este es otro de los reclamos, la igualdad salarial, el mismo salario por el mismo trabajo», señaló el corresponsal. La demanda se suma a los pedidos de mayor protección frente a la violencia sexual y sexista, que impulsaron las manifestaciones desde junio.