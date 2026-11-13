RDC: Pedro Sánchez apuesta por las redes sociales y los youtubers para llegar a los votantes más jóvenes

Aunque la actividad proselitista llevaba varias semanas en marcha, España inició oficialmente la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre. El Partido Socialista presentó un nuevo lema: “La fuerza del amor”, que durante el acto de lanzamiento se transformó en “la fuerza de la gente” y “la fuerza de las mujeres”.

La principal sorpresa fue la participación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, quien se presentó como una militante de base y agradeció el respaldo recibido durante los últimos meses. “Nadie camina si no hay una persona dispuesta a darte un abrazo, a darte la mano”, expresó ante los simpatizantes socialistas.

La participación de Begoña Gómez generó críticas de la oposición

Su presencia provocó cuestionamientos desde la oposición, especialmente de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien lanzó duras críticas y vinculó a Gómez con las investigaciones judiciales relacionadas con su entorno familiar.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina señaló que la participación generó controversia porque “no tiene ningún cargo en el partido, no tiene ningún cargo electivo”, aunque destacó el carácter político del mensaje pronunciado durante el acto.

Los youtubers y las redes sociales irrumpen en la campaña electoral

Otro de los acontecimientos destacados fue la publicación de entrevistas de dos horas realizadas por el reconocido youtuber Jordi Wild a los principales candidatos. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo participaron de estos encuentros, que tuvieron una importante repercusión en las plataformas digitales.

Para Molina, este fenómeno representa un cambio en la comunicación política y en la manera en que los candidatos buscan acercarse a los votantes más jóvenes. “Hay que medir bien lo que implica esto para la nueva política y para lo que es ese nuevo público, que es la primera vez quizá que se acerca a un candidato de esta manera”, explicó.

Entre los fragmentos más difundidos estuvo la reflexión de Sánchez sobre la deshumanización política y el impacto de los ataques en su familia. El mandatario comparó la utilización de memes políticos con la motosierra de Javier Milei, al considerar que detrás de esos símbolos existen consecuencias sociales concretas.

Feijóo, por su parte, se volvió viral por una intervención distendida durante la entrevista. “Quién manda aquí, voy a ejercer mi autoridad”, bromeó ante el entrevistador. La frase fue interpretada en redes como un ejemplo de farmear aura, una expresión juvenil vinculada a realizar gestos que transmiten personalidad y generan reconocimiento digital.

Finalmente, Molina anticipó el debate entre Sánchez y Feijóo previsto para el jueves siguiente, mientras que también mencionó la posible llegada del presidente brasileño Lula da Silva para respaldar la campaña socialista.