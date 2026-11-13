RDC: qué es Núcleo Nacional y por qué investigan sus presuntos planes de un alzamiento armado en España

La organización ultraderechista Núcleo Nacional habría preparado a sus integrantes para un eventual alzamiento armado contra el orden constitucional español. La investigación detectó que miembros del grupo viajaron a Ucrania en agosto de 2026 para recibir adiestramiento militar y aprender a utilizar armas de guerra, incluidos fusiles AK-47.

El periodista Marcelo Molina detalló el caso en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y explicó que la Justicia dispuso el bloqueo de las cuentas, el cierre de los locales y la prohibición de actividades de la agrupación. La medida llegó después de más de veinte allanamientos y de la detención de 15 personas, diez de las cuales ya recuperaron la libertad, entre ellas el líder del grupo.

Entrenamiento militar en Ucrania y planes contra la Constitución

Uno de los elementos más alarmantes para los investigadores es el material fotográfico que demostraría que integrantes de Núcleo Nacional viajaron a Ucrania para recibir instrucción militar. Según explicó Molina, fueron entrenados por una agrupación combatiente que había sido denunciada por sus posiciones extremistas y que forma parte de los sectores más radicalizados que participan del conflicto.

La investigación también detectó comunicaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) en las que los integrantes hablaban de preparar a su militancia para un “alzamiento armado o levantamiento contra el régimen del 78”. La expresión alude al actual sistema constitucional español, establecido a partir de la Constitución de 1978.

Armas, municiones y más de veinte allanamientos

Durante los procedimientos, las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, armas blancas, escudos y objetos contundentes, además de material de propaganda de carácter radical y supremacista. A partir de esos elementos, la Justicia les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, delitos de odio contra colectivos vulnerables e ideologías antagónicas y tenencia ilegal de armas.

Los detenidos también quedaron sujetos a restricciones: se les retiraron los pasaportes, tienen prohibido salir de España y deben presentarse semanalmente ante el juzgado. Aunque diez recuperaron la libertad, las medidas contra la organización buscan impedir que continúe funcionando y desarrollando sus actividades.

“Nuestra lucha por España no se detiene aquí”

Pese a las decisiones judiciales, Núcleo Nacional difundió un video en el que aseguró que no abandonará su actividad. “Nuestra lucha por España no se detiene aquí”, afirmaron sus integrantes en el comunicado, una declaración que suma preocupación por la posibilidad de que el grupo intente reorganizarse.

Molina explicó que la agrupación no tiene una gran cantidad de miembros, pero cuenta con presencia en distintas ciudades y protagonizó incidentes en manifestaciones y espacios públicos. Su nacimiento se remonta a 2023, en un contexto de rechazo de sectores de la derecha radical a los indultos anunciados para los involucrados en el proceso independentista catalán.

Los antecedentes de hostigamiento en espacios públicos

Durante el intercambio, el conductor Jorge Elías recordó escenas que presenció en el Valle de los Caídos, donde están enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Allí observó a personas vestidas de negro que, según relató, insultaban a turistas extranjeros y les decían que no tenían nada que hacer en España.

“Veían extranjeros y les decían barbaridades”, recordó Elías. También describió la vestimenta y la apariencia de esos grupos como intimidantes: “Meten miedo, meten miedo”, afirmó.