La Embajada de Estados Unidos en Madrid difundió una advertencia dirigida a sus ciudadanos que se encuentran en España y les recomendó extremar las precauciones ante posibles situaciones de riesgo en espacios públicos. El aviso llega en plena temporada de mercados navideños y eventos multitudinarios, cuando las calles y las principales zonas turísticas reciben una gran afluencia de visitantes.

En diálogo con Jorge Elías para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal Marcelo Molina explicó cómo se recibió la comunicación en España y detalló las recomendaciones incluidas en el mensaje del Departamento de Estado. Según relató, la advertencia no cayó demasiado bien en un momento en que las ciudades están repletas de actividades y concentraciones de público.

Qué dice la advertencia de Estados Unidos

El mensaje oficial recomienda a los estadounidenses “mantenerse alerta y practicar una buena seguridad personal”, además de prestar atención al entorno. También advierte que las grandes concentraciones y los eventos públicos pueden representar una oportunidad para terroristas y delincuentes.

Entre los posibles objetivos mencionados aparecen lugares turísticos, mercados, centros de transporte, centros comerciales, lugares de culto y otras áreas públicas. La comunicación también señala que los atacantes que actúan en solitario pueden llevar adelante acciones “con poca o ninguna advertencia”, por lo que recomienda extremar los cuidados en festivales, eventos y espacios con gran concurrencia.

Molina explicó que las autoridades estadounidenses aconsejan a quienes visitan zonas turísticas concurridas seguir las instrucciones de la policía y prestar atención a los servicios de emergencia. La advertencia, según describió, no se limita a España: también alcanzó a otros países europeos.

Los mercadillos navideños, bajo la mirada de las autoridades

El momento elegido para difundir el aviso tiene una particularidad: Madrid y otras ciudades españolas atraviesan una de las épocas de mayor concentración de personas en espacios públicos. Molina puso como ejemplo los tradicionales mercadillos navideños, que se instalan en plazas y puntos turísticos y convocan a miles de visitantes durante toda la jornada.

El corresponsal recordó que en otros países europeos se reforzaron las medidas de prevención después de ataques contra este tipo de espacios. Mencionó el antecedente de Berlín, donde un vehículo embistió hace algunos años a un mercado navideño, y describió los controles implementados en distintos lugares: barreras antivehículos, perímetros de seguridad, refuerzos policiales e incluso dispositivos para detectar metales y revisar a quienes ingresan.

En España, explicó, la modalidad es diferente. En espacios como la Plaza Mayor de Madrid, las autoridades suelen colocar vehículos atravesados y bloques de cemento para impedir el ingreso de automóviles, aunque no existe un control individual sobre todas las personas que circulan dentro de esos mercados.

La discusión sobre el alcance de las alertas

Durante la conversación, Jorge Elías planteó que este tipo de comunicaciones también pueden responder a una lógica preventiva y legal del Gobierno estadounidense. Según su interpretación, el Departamento de Estado busca dejar constancia de que informó a sus ciudadanos sobre posibles riesgos, incluso en lugares donde la amenaza no necesariamente es elevada.

El conductor señaló que, en Estados Unidos, una advertencia previa puede funcionar como respaldo frente a eventuales reclamos si un ciudadano sufre un incidente en el exterior. “Si no te avisa el Departamento de Estado que en tal lugar podés correr peligro y te pasa algo, se supone que se le puede hacer una demanda al Estado”, explicó.

Molina respondió con una expresión de cautela: “Ojalá sea por eso”. Sin embargo, también recordó el episodio ocurrido días atrás en Cracovia, aunque la entrevista no aportó detalles sobre ese hecho. La advertencia estadounidense, por ahora, plantea recomendaciones generales de seguridad y no identifica un objetivo concreto ni anuncia un ataque inminente.