El diario personal del papa Francisco salió a la luz con revelaciones sobre sus experiencias espirituales, sus contradicciones personales y sus reflexiones sobre el poder y la muerte. El libro se publicó en 94 países y cinco idiomas y recupera anotaciones manuscritas que Jorge Bergoglio había guardado durante años en un cuaderno negro.

La publicación fue uno de los temas abordados en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. El periodista Marcelo Molina explicó que el trabajo estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, quien aseguró que el propio pontífice le había pedido que difundiera esos escritos después de su muerte.

«Lo vi desde la ventanilla del coche»: los tres encuentros con el demonio

Uno de los fragmentos más llamativos corresponde a una anotación del 24 de enero de 2021, en la que Francisco recordó tres momentos de su vida en los que estuvo convencido de haber visto físicamente al diablo. El primero ocurrió cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, aproximadamente 15 años antes de escribir aquella reflexión.

«Lo vi desde la ventanilla del coche, no olvidaré sus ojos amenazantes y al mismo tiempo seductores», escribió. El segundo episodio, según su relato, tuvo lugar en una capilla de las Carmelitas, donde aseguró que aquella presencia lo miró con ojos llameantes, todavía más intensos que los del encuentro anterior.

El tercer episodio habría ocurrido en Roma, después de un viaje a Chile. En esa ocasión, Francisco escribió: «Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo». Según el relato publicado, el pontífice sostuvo que consiguió liberarse de esas experiencias con la ayuda de Dios.

También dejó constancia de otra visión, fechada el 7 de junio de 2018, cuando aseguró haber visto las puertas del infierno mientras se preparaba para dormir. «La seducción pagana en todo su esplendor, vi un poco y me aterrorizó», anotó. Frente al temor, contó que tomó el rosario como un arma.

Las confesiones sobre el poder: «Arrogante, autosuficiente y cínico»

El cuaderno también contiene una dimensión menos conocida de Bergoglio: sus autocríticas y sus cuestionamientos sobre el ejercicio de la autoridad. En una anotación del 30 de diciembre de 2022, el entonces Papa se describió como «arrogante, autosuficiente y cínico, un Jorge que se miente a sí mismo».

Fernández explicó que esos sentimientos estaban relacionados con la tentación de la omnipotencia y con la posibilidad de sentirse por encima de los demás. Entre 2021 y 2022, Francisco habría atravesado una crisis espiritual en la que reconoció haber luchado contra el deseo de utilizar a las personas como instrumentos.

«Luché contra el deseo de usar a la gente como muñequitos», escribió, sin precisar a quiénes se refería. También registró episodios de irritación, envidia, orgullo y enojo, como uno del 15 de enero de 2017, cuando reconoció que llevaba tres o cuatro días muy molesto.

La muerte, las culpas y el día que fue elegido Papa

Las anotaciones también muestran la preocupación de Francisco por el paso del tiempo y el final de su vida. En 1996, cuando tenía 60 años, escribió: «¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto daño he causado?». Un año después, el 5 de enero de 1997, profundizó esa reflexión: «En retrospectiva me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida, cuánta misericordia del Señor necesito».

Ya en el Vaticano, el 9 de abril de 2016, dejó otra reflexión vinculada con la muerte: señaló que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si podían ser una señal de que el tiempo se estaba acabando.

Fernández explicó que Francisco le había entregado el cuaderno y le había dado libertad para decidir qué hacer con él después de su fallecimiento. «El día que me muera, hacé lo que quieras», le habría dicho. Para preparar la publicación, el cardenal seleccionó los fragmentos que consideró apropiados y dejó afuera tanto los escritos en clave como aquellos que podían afectar a terceras personas.

El diario tiene 86 páginas de anotaciones anteriores a su elección y otras 55 correspondientes al pontificado. Entre todas las confesiones, una de las más breves es también la más significativa: el 13 de marzo, el día en que fue elegido sucesor de Pedro, Francisco escribió una única frase: «Me eligieron papa».