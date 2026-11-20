Donald Trump encabezó una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance. Sin embargo, buena parte de sus declaraciones estuvieron alejadas de los temas centrales de su reciente encuentro internacional con el presidente chino y Vladimir Putin.

Al analizar el mensaje del mandatario en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Norman Powell señaló que uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con la industria tecnológica y las inversiones en infraestructura digital fuera del territorio estadounidense. También repasó las referencias de Trump a las recientes fallas tecnológicas y su explicación sobre sus conocimientos en esa materia.

Trump, Nvidia y la presión sobre las inversiones tecnológicas

“Van a aplicarle un impuesto muy severo a las empresas tecnológicas que construyan centros de datos en el exterior”, explicó Powell al resumir la advertencia de Trump. Según indicó, el presidente anticipó una carga impositiva importante para aquellas compañías que decidan instalar este tipo de infraestructura fuera de Estados Unidos.

El periodista también destacó las referencias del mandatario a Nvidia y a su director ejecutivo, Jensen Huang. En ese sentido, Trump expresó su respaldo al empresario y manifestó la necesidad de proteger a los referentes de la industria tecnológica.

Durante la conferencia, el presidente estadounidense también abordó las recientes dificultades tecnológicas que provocaron interrupciones en distintos servicios, incluidos problemas en la aviación y el sistema bancario.

Sobre este punto, Powell explicó que Trump sostuvo que, de acuerdo con la información disponible para su administración, los episodios respondieron a situaciones independientes y no a una operación coordinada desde el exterior.

“Él está convencido, en base a los datos que tiene, que fueron hechos separados y que no ha habido una injerencia externa en todos estos casos de problemas tecnológicos”, detalló el periodista.

La explicación de Trump sobre su conocimiento tecnológico

Otro aspecto que llamó la atención de Powell fue la explicación personal que ofreció Trump para justificar su capacidad de interpretar cuestiones técnicas.

El mandatario aseguró tener un instinto particular para comprender los asuntos tecnológicos y vinculó esa capacidad con la influencia de un tío suyo que era ingeniero. “Él tiene un instinto muy fuerte en cuestiones tecnológicas”, relató Powell sobre las palabras del presidente.

Según reconstruyó el periodista, Trump explicó que había estado muy cerca de su tío y que recibió de él conocimientos que conservaría hasta hoy. “Con las explicaciones que ha recibido llega a la conclusión de que efectivamente fueron hechos aislados los que se han registrado en los últimos días”, concluyó Powell al sintetizar la postura presidencial.