La Casa Blanca decidió reemplazar al director de Ciberseguridad, Sean Cairn Cross, en un momento en que Estados Unidos atraviesa una serie de fallas tecnológicas que afectan tanto a importantes empresas como a organismos federales. Su lugar será ocupado de manera interina por Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa, según informaron dos funcionarios de la administración bajo condición de anonimato.

La decisión fue analizada por el periodista Norman Powell en diálogo con Jorge Elías, durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. El movimiento se suma a otros cambios en los niveles superiores del Gobierno de Donald Trump y ocurre en medio de una sucesión de problemas tecnológicos que mantienen bajo presión a distintos sectores de la administración estadounidense.

Una nueva salida en medio de la agitación interna de la Casa Blanca

«Lo han reemplazado al director de ciberseguridad en el momento en que realmente el país está sacudido por tantas fallas tecnológicas», explicó Powell al describir el contexto de la decisión. Según detalló, los inconvenientes registrados en los últimos días alcanzaron a empresas importantes y organismos federales, en un escenario de creciente preocupación por la infraestructura tecnológica.

La salida de Cairn Cross también se produce después de otros desplazamientos dentro del entorno presidencial. El periodista recordó que hubo destituciones de colaboradores vinculados a Susie Wiles, quien renunció a su cargo como jefa de gabinete de la Casa Blanca el pasado 5 de noviembre.

En ese marco, el reemplazo del responsable de Ciberseguridad constituye otro movimiento dentro de una administración atravesada por cambios en sus principales posiciones. Davies asumirá de manera interina y cuenta, según su biografía oficial, con antecedentes en puestos directivos vinculados con la seguridad informática y la tecnología en compañías internacionales.

Entre las empresas en las que trabajó figuran Unilever, Estée Lauder, Barclays, Hewlett-Packard y Siemens. Su llegada representa un cambio en un área especialmente sensible por las dificultades tecnológicas que enfrenta actualmente el Gobierno estadounidense.

Trump defendió los centros de datos y amenazó con gravámenes

Powell también se refirió a la conferencia de prensa que Trump había ofrecido minutos antes de la comunicación. Según relató, el mandatario brindó poca información sustancial sobre la reunión tripartita en China, aunque hizo hincapié en sus vínculos personales con dos de los principales líderes internacionales.

«Él tiene una fantástica relación con sus dos amigos, el presidente Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping», contó el periodista al resumir las declaraciones del mandatario. Trump sostuvo que esa relación podría facilitar las negociaciones que deban desarrollarse con ambos dirigentes.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes de la conferencia estuvo relacionado con la infraestructura tecnológica. El presidente insistió en la necesidad de continuar construyendo centros de datos en Estados Unidos, pese a la oposición que estos proyectos generaron entre ciudadanos de distintos estados.

Además, anticipó que su administración aplicará gravámenes importantes a las empresas tecnológicas que intenten construir esos centros de datos en el exterior. La advertencia apunta a incentivar que las inversiones permanezcan dentro del territorio estadounidense.

El costo de los centros de datos y su impacto cotidiano

Durante el intercambio, Jorge Elías puso el foco en los recursos que demandan estas instalaciones, especialmente el consumo de electricidad y agua. «Se van a quedar sin agua y luz, por lo que insumen estos centros de datos que contabas ayer, que son monumentales, realmente monumentales», planteó.

El conductor también vinculó el crecimiento de la infraestructura tecnológica con la presencia cada vez más extendida de los teléfonos celulares en la vida cotidiana. «Yo ya no veo gente sin un celular», comentó, al describir cómo muchas personas permanecen concentradas en sus dispositivos incluso cuando utilizan el transporte público o caminan por espacios concurridos.

Elías relató situaciones en las que tuvo que llamar la atención de conocidos para que advirtieran la presencia de otras personas. La expansión tecnológica, el consumo de recursos y la dependencia de los dispositivos quedaron así planteados como parte de una discusión que excede las decisiones de la Casa Blanca y alcanza también los hábitos cotidianos de la sociedad.