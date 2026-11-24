Diego Santilli enfrenta una semana decisiva para su futuro político dentro del Gobierno: deberá demostrar si puede transformar los acuerdos alcanzados con los gobernadores en votos concretos para avanzar con la agenda legislativa de Javier Milei. El Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado aparecen como las principales pruebas para el jefe de Gabinete.

En diálogo con Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, el periodista Claudio Mardones analizó el escenario político y advirtió que la verdadera evaluación de Santilli llegará cuando el Congreso deba tratar los proyectos centrales del oficialismo. “El examen se juega este jueves”, afirmó.

Presupuesto 2027 y reforma electoral, las pruebas de Santilli

Antes de esa instancia, Santilli deberá cumplir con el informe de gestión previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, para el que ya se respondieron por escrito unas 1.200 preguntas. Sin embargo, para Mardones, esa presentación será principalmente una formalidad: la verdadera evaluación llegará cuando el Congreso discuta las iniciativas centrales del Gobierno.

La mesa política del oficialismo anticipó que buscará avanzar con sesiones en ambas cámaras y que convocará a sesiones extraordinarias mediante un decreto presidencial. Entre los temas previstos también aparece el proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como ley Malvinas, que no pudo tratarse en Diputados por falta de quórum.

Pero la atención estará puesta en dos iniciativas: el Presupuesto 2027, en la Cámara baja, y la reforma electoral, en el Senado. Sobre esta última, Mardones señaló que el Gobierno sufrió un retroceso al habilitar la posibilidad de discutir las colectoras, una herramienta que formaba parte de la negociación política.

“Una negociación que lo fortalecía a Santilli y que ahora lo dejó sin una herramienta clave”, describió el periodista. Cerca del jefe de Gabinete, sin embargo, mantienen el optimismo y consideran que cuentan con el respaldo de los gobernadores para conseguir la media sanción del presupuesto.

La relación con Milei, Bullrich y Macri

Uno de los principales activos políticos de Santilli, según Mardones, es el vínculo que construyó con los hermanos Milei desde su etapa como diputado. “Fue uno de los pocos legisladores que, cuando Javier Milei tenía su banca en la Cámara Baja, el Colo se acercaba y con sus buenas artes diplomáticas iba acercando sesión tras sesión”, recordó.

Esa relación le permitió desarrollar interlocución tanto con el Presidente como con Karina Milei, y convertirse en una figura capaz de administrar el vínculo con los gobernadores. También aparece Patricia Bullrich, a quien Mardones definió como una socia del oficialismo. Según su análisis, la ministra hizo valer el peso político de los votos que aportó al espacio y logró posicionarse dentro de un equilibrio que sigue siendo inestable.

En cuanto a Mauricio Macri, el periodista destacó su reciente respaldo a la reforma electoral y a la suspensión de las PASO. Ese gesto, sostuvo, también mostró que el diálogo entre el expresidente y Karina Milei es más fluido de lo que suele suponerse, pese a los desacuerdos que persisten.

La negociación con los gobernadores, el desafío central

La capacidad de Santilli para reunir apoyos también será puesta a prueba frente a una oposición que, hasta ahora, no aparece como un bloque homogéneo. Según Mardones, en el entorno del funcionario creen tener asegurados los votos para el presupuesto y confían en el respaldo de los gobernadores que viajaron a París.

Sin embargo, el periodista advirtió que el entendimiento no depende exclusivamente del jefe de Gabinete. “Poder juntar las voluntades de los gobernadores esquivos del Gobierno no depende solamente de Santilli”, planteó, y señaló que el temor a una derrota legislativa también impulsó la reapertura de una mesa de articulación política.

En ese esquema participan Santilli, Bullrich, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Para Mardones, los próximos movimientos permitirán comprobar si esa coordinación alcanza para sostener la agenda oficialista o si las dificultades para reunir voluntades vuelven a complicar los planes de la Casa Rosada.