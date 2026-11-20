La fuerte suba del riesgo país, que llegó a avanzar un 25% en apenas dos días, encendió nuevas señales de alarma sobre la economía argentina y la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, los periodistas debatieron cuánto del deterioro responde al contexto internacional y cuánto a factores internos, con especial atención a las reservas, el financiamiento y la incertidumbre política.

El conductor Santiago Llull planteó que el indicador refleja un escenario económico cada vez más delicado y cuestionó la explicación oficial sobre los factores externos. “¿A qué lo atribuye lo externo? Y ahí está el punto. ¿Cuánto hay de interno?”, preguntó durante el intercambio.

La deuda y el interrogante por los US$ 17.000 millones

Uno de los principales focos de preocupación estuvo en los compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina el próximo año. El periodista Matías Rodríguez Ghrimoldi señaló que existe un interrogante sobre la disponibilidad de divisas para cubrir los vencimientos: “Hay mucha gente que está haciendo el cálculo de que Caputo no tiene los dólares para afrontar los vencimientos del año que viene”.

En ese sentido, estimó que habría un faltante de aproximadamente US$ 17.000 millones cuyo financiamiento todavía no estaría claro. También advirtió sobre un círculo difícil de romper: con el riesgo país por encima de los 1000 puntos, el acceso al crédito internacional se vuelve más complicado y aumenta la dificultad para refinanciar los compromisos.

“Con estos niveles de riesgo país, difícilmente puedan conseguir financiamiento para rolear la deuda”, sostuvo. La discusión puso sobre la mesa una de las principales dudas del mercado: cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones.

“¿Hay riesgo país o nos convertimos en un país riesgoso?”

Llull retomó una expresión del economista Claudio Zuchovicki para plantear una discusión más amplia sobre la confianza en la Argentina. “¿Hay riesgo país o nos convertimos en un país riesgoso?”, preguntó, al vincular el deterioro del indicador con las explicaciones del ministro de Economía sobre las reservas de oro.

Durante el programa cuestionaron las respuestas oficiales acerca del destino y la situación de esos activos. El conductor consideró que se trata de una cuestión básica y que la falta de precisiones puede alimentar la desconfianza de los mercados.

El debate también incluyó la explicación del Gobierno sobre el contexto internacional. Llull mencionó los conflictos en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sostuvo que esas situaciones no habían cambiado sustancialmente como para explicar por sí solas el movimiento del indicador. “A nadie le conviene terminar esa guerra”, ironizó, antes de insistir en que era necesario identificar qué factores internos estaban incidiendo.

Las señales políticas y el impacto de las declaraciones oficiales

Otro de los puntos analizados fue el comportamiento público del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei. Uno de los panelistas comparó la exposición del actual Gobierno con la etapa de Cristina Kirchner y sostuvo que una mayor presencia pública de los dirigentes puede tener un efecto adverso sobre las encuestas.

“Esta semana fue hiperquinética de Milei y de Karina Milei. Cuanto más aparecen, más sube el riesgo país”, afirmó. En la misma línea, Rodríguez Ghrimoldi observó que Cristina Kirchner parece haber aprendido a reducir sus apariciones públicas: “Cada vez que se mantiene callada, aumentan las encuestas”.

También hubo cuestionamientos a las declaraciones de exfuncionarios sobre la situación social. Eduardo Menegazzi mencionó los dichos de Guillermo Francos, quien habría sostenido que la ausencia de saqueos indicaba que todo estaba bien en la Argentina. Los periodistas rechazaron esa interpretación y advirtieron que la falta de estallidos sociales no demuestra que la economía esté funcionando.

El intercambio cerró con una advertencia sobre el costo político de la exposición oficial y la eventual candidatura de Karina Milei. Para Llull, su ingreso más activo en la escena política podría abrir un nuevo frente de dificultades para el Gobierno.