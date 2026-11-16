El crecimiento de las exportaciones de energía y minería abre una oportunidad para diversificar las fuentes de divisas de Argentina. Sin embargo, los especialistas advirtieron que los resultados dependerán de la capacidad de transformar los recursos naturales en desarrollo industrial y empleo.

Durante el debate se mencionó que las exportaciones mineras argentinas alcanzaron aproximadamente los 6.300 millones de dólares, una cifra todavía distante de los 65.000 millones de dólares que registra Chile en ese sector. La comparación también refleja la diferencia de trayectoria entre ambos países. En ese contexto, se planteó que Argentina podría alcanzar hacia 2035 un nivel de exportaciones totales cercano a los 180.000 millones de dólares, aunque se trata de una proyección que requiere inversiones sostenidas y tiempo.

La captura de valor y el desafío de desarrollar una industria del litio

Pablo Rutigliano puso el foco en la necesidad de medir cuánto valor queda efectivamente en el país. «La exportación de Argentina y la comparación con Chile es la captura de valor: qué captura de valor tiene la Argentina con las estructuras y cómo está desarrollado el proceso exportador», sostuvo.

El referente del sector del litio advirtió que actualmente la minería representa alrededor del 8% de las exportaciones argentinas y cuestionó que todavía no se haya consolidado una cadena industrial vinculada con ese mineral.

«No hemos podido desarrollar una cadena de valor del litio. No formamos precios, no hemos logrado la capacidad de formar un mercado», señaló. También remarcó que exportar toda la producción sin desarrollar industrias asociadas limita las posibilidades de fabricar baterías y vehículos eléctricos en el país.

En relación con el RIGI, reclamó mecanismos de trazabilidad que permitan conocer qué inversiones se concretan y cuál es su impacto sobre las economías regionales.

Competitividad, industria y estabilidad: las condiciones para aprovechar los recursos

Nicolás Taiarol destacó que Argentina cuenta con potencialidades en minería, petróleo y gas, pero advirtió que necesita recuperar una estrategia de industrialización sostenida. «Argentina tendrá que retomar de nuevo su sendero industrializador y empezar a construirse», afirmó.

El economista recordó que el desarrollo industrial requiere continuidad entre gobiernos y cuestionó los cambios recurrentes de orientación económica. También planteó que el debate no pasa solamente por bajar la inflación o alcanzar el superávit fiscal, sino por analizar los costos sociales y productivos de las medidas.

«La discusión empieza: ¿cómo?, ¿a cambio de qué?», expresó al referirse a los resultados del programa económico y sus consecuencias sobre las empresas, el empleo y el consumo.

Por su parte, Yanina Lojo puso el acento en la competitividad estructural y señaló que Argentina arrastra problemas históricos de infraestructura, transporte, financiamiento y presión tributaria.

«La competitividad la construimos puertas adentro, y no hicimos nada», advirtió. Entre los obstáculos mencionó la falta de desarrollo ferroviario, un sistema tributario que dificulta el crecimiento empresarial y la ausencia de condiciones adecuadas para competir internacionalmente.

Rutigliano coincidió en la necesidad de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes). «No hemos preparado el camino para que esas pymes se puedan financiar, hoy se financian solamente las grandes», sostuvo.

Finalmente, advirtió que la concentración empresarial y las dificultades de acceso al capital limitan la construcción de un ecosistema minero más amplio. El desafío, concluyeron los especialistas, será convertir el potencial exportador de la energía y los minerales críticos en una estructura productiva capaz de generar valor agregado, empleo y desarrollo regional.