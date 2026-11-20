La presión tributaria en Argentina continúa siendo uno de los principales obstáculos para el consumo, la inversión y el desarrollo de la actividad económica. En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Guillermo Poch, contador público y especialista en materia tributaria, analizó el impacto de los impuestos sobre la economía y cuestionó las contradicciones del sistema fiscal.

El especialista explicó por qué determinados gravámenes terminan desalentando la bancarización y la formalización de las operaciones. Además, advirtió sobre las consecuencias de una carga impositiva elevada para el poder adquisitivo, la inversión y el funcionamiento de las empresas.

Presión tributaria: menos consumo y menos incentivos para invertir

Poch sostuvo que la elevada carga impositiva tiene consecuencias directas sobre el poder adquisitivo de los argentinos y la capacidad de crecimiento de la economía. En ese sentido, advirtió que Argentina se encuentra entre los países con mayor presión tributaria de la región, junto con Brasil.

“La carga impositiva de alguna manera es menor capacidad de consumo y hoy en día estamos liderando la región junto con Brasil en lo que es presión tributaria”, afirmó el especialista.

Durante la entrevista, Poch también vinculó la inflación con el peso de los impuestos y señaló que ambos fenómenos afectan las decisiones económicas de empresas y consumidores. “Inflación es lo mismo que más impuestos también, con lo cual indirectamente te puedo decir que sí, que no ayuda de alguna manera la inversión”, explicó.

El contador puso especial énfasis en los tributos que generan distorsiones en el funcionamiento de la economía. Según planteó, existe una contradicción entre los objetivos que persigue el Estado y las herramientas fiscales que utiliza para alcanzarlos.

“Quiero bancarizar, pero penalizo a través del impuesto al cheque; quiero que se documenten las operaciones, vi un contrato y le aplico impuesto de sellos”, cuestionó Poch.

Para el especialista, este tipo de mecanismos termina generando señales contradictorias para quienes buscan operar dentro de la formalidad, invertir o desarrollar una actividad productiva.

Impuesto al cheque: las contradicciones del sistema tributario

Otro de los ejes del debate fue el impuesto al cheque y los cambios en las condiciones de exención para determinadas operaciones realizadas a través de sociedades de bolsa.

Al respecto, Poch coincidió en que los impuestos distorsivos generan dificultades adicionales para el funcionamiento del mercado y pueden desalentar decisiones de inversión.

La discusión también incluyó el uso de operaciones bursátiles de corto plazo para evitar el pago del gravamen. En ese contexto, se mencionó la utilización de cauciones a un día y otras alternativas financieras que permitían reducir el impacto impositivo.

El especialista remarcó que estas situaciones ponen en evidencia las dificultades de un esquema tributario que genera incentivos para buscar mecanismos alternativos en lugar de simplificar las operaciones.

La discusión dejó planteado un interrogante central: cómo avanzar hacia una reducción de la presión tributaria sin generar nuevas contradicciones regulatorias.

Para Poch, el desafío consiste en revisar los impuestos que afectan el consumo, la bancarización y la inversión, y construir un sistema fiscal que acompañe la actividad económica en lugar de penalizarla.