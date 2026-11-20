En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el analista económico Lucas Carattini advirtió que la volatilidad de los mercados internacionales, la incertidumbre electoral y la falta de recuperación de la actividad económica condicionan las perspectivas de Argentina. También analizó el impacto de las decisiones del Gobierno sobre la confianza de los inversores y la evolución del riesgo país.

Además, planteó que la situación económica local no puede explicarse exclusivamente por los acontecimientos internacionales. Si bien reconoció que existe un contexto financiero adverso, sostuvo que los factores internos tienen un peso determinante en el comportamiento de los activos argentinos.

La incertidumbre política y la falta de recuperación económica

“No podemos decir que todo lo que está sucediendo en el mundo es pura y exclusivamente la explicación de lo que vemos en la Argentina, porque claramente sería contar la historia parcializada”, señaló.

Entre los factores externos, mencionó las caídas de las bolsas estadounidenses, las dudas sobre el sector tecnológico y la depreciación de las monedas de los mercados emergentes. También destacó la situación de Brasil, donde el real llegó a niveles cercanos a los seis por dólar y el Banco Central debió intervenir.

Sin embargo, para el economista, el problema argentino tiene un componente adicional: la incertidumbre política y una economía que todavía no logró consolidar su recuperación. “Tenés, sumado a todos esos efectos, incertidumbre política y, de la mano de la incertidumbre política, una economía que nunca terminó de repuntar”, afirmó.

En ese sentido, evitó comparar el escenario actual con una crisis terminal, aunque también descartó que la economía atraviese una etapa de crecimiento sólido. “Esto no es 2018, obviamente. Tampoco podemos decir que estás en un proceso en el cual la economía esté volando, la inversión esté volando o el salario real esté volando”, explicó.

Carattini sostuvo que la falta de definiciones sobre las candidaturas, las posibles alianzas electorales y las propuestas económicas de los distintos espacios políticos agrega interrogantes que los inversores siguen de cerca. “Vos sumás incertidumbre y eso es malo. Lo que estamos viendo es eso: hay muchísima incertidumbre en qué es lo que puede pasar”, remarcó.

Riesgo país y decisiones del Gobierno: el impacto sobre la confianza inversora

El analista también hizo referencia al comportamiento del riesgo país y de las acciones argentinas, que, según describió, todavía no encuentran un piso. “Tenés toda esa incertidumbre junta, más un contexto exterior muy malo, y es lo que estamos viendo, sobre todo el riesgo país y las acciones también, que no encuentran piso”, advirtió.

Otro de los puntos abordados fue la iniciativa oficial de incorporar un impuesto a la renta financiera en un proyecto que ingresó al Congreso y que posteriormente fue retirado ante las repercusiones que generó.

Carattini consideró que ese episodio constituyó una señal relevante para el mercado y recordó que, en aquel momento, el riesgo país se ubicaba en torno de los 400 o 500 puntos, mientras que posteriormente llegó a duplicarse.