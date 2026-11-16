La especialista en comercio exterior Yanina Lojo cuestionó que la política de comercio exterior cambie según la orientación de cada gobierno y sostuvo que Argentina necesita acuerdos de largo plazo para integrarse al mundo. En una nueva edición de Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, afirmó: “Siempre se toma el comercio exterior como una política de gobierno”.

Como contraste, mencionó los casos de Brasil, Chile y Uruguay, donde existen lineamientos que trascienden los cambios de administración. “Hay cuestiones de fondo que ellos ya no discuten, se pusieron de acuerdo y no las discuten”, afirmó. También recordó las dificultades que atravesaron las empresas para acceder a divisas y pagar compromisos en el exterior: “Tenemos un sistema financiero chiquito y hay un alto desconocimiento de cómo se maneja el sistema financiero”.

El FAL y las nuevas cargas administrativas para las pymes

Para Lojo, la educación financiera y la estabilidad son indispensables para recuperar la confianza. Además, advirtió que administrar las importaciones mediante restricciones puede generar problemas de abastecimiento y afectar la producción.

Otro punto de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado para financiar indemnizaciones. Pablo Rutigliano cuestionó el mecanismo y consideró que representa un nuevo esquema de intermediación financiera. “Creo que es un error garrafal”, expresó, al advertir que se siguen implementando soluciones parciales en lugar de reformar de manera integral la estructura laboral.

Nicolás Taiarol también llamó a observar quiénes se benefician con la administración de esos fondos. Al recordar la experiencia de las AFJP, advirtió: “Muchas veces pareciera que están beneficiando a terceros, ni a las pymes ni a los trabajadores”.

Lojo, por su parte, pidió cautela hasta conocer la implementación y la letra chica del sistema. También cuestionó nuevas exigencias administrativas en la provincia de Buenos Aires, como la carga de recibos salariales, comprobantes de transferencias y registros horarios.

Financiamiento y competitividad: los desafíos pendientes

Rutigliano sostuvo que la acumulación de regulaciones y obligaciones impositivas profundiza las dificultades del sector productivo. “Las pymes hoy por hoy el problema que tienen no solamente es el impacto impositivo, sino que la competitividad la perdieron”, afirmó.

El empresario reclamó un cambio profundo en el esquema regulatorio y mejores condiciones para acceder al financiamiento. “La Argentina necesita un cambio radical, formal, desde el punto de vista de la regulación”, sostuvo. También destacó la importancia de desarrollar un mercado de capitales que permita a las empresas nacionales competir en mejores condiciones frente a compañías extranjeras.

El debate dejó planteada una preocupación compartida: sin estabilidad, menos burocracia y herramientas de financiamiento, las pymes tendrán dificultades para sostener su actividad, invertir y formar parte de las cadenas de valor que necesita la economía argentina.