RDEco: en qué conviene invertir ante la caída de las acciones argentinas y la volatilidad de los bonos

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, la economista Belén Olaiz explicó que el crecimiento de sectores como la energía, la minería y el agro genera divisas y fortalece las exportaciones, pero tiene un impacto limitado sobre el conjunto de la actividad económica. “Son sectores intrínsecamente generadores de divisas, por eso tenemos superávit comercial récord este año y exportaciones récord”, señaló.

Sin embargo, advirtió que esas actividades presentan pocos encadenamientos productivos, están concentradas geográficamente y generan relativamente poco empleo formal. “El empleo formal en Argentina se está destruyendo y no creando, y hay un traspaso de empleo desde el sector formal a los sectores informales”, sostuvo.

El crecimiento de la energía, la minería y el agro no alcanza al resto de la economía

Para la economista, el problema central es que el crecimiento de los sectores competitivos no logra extenderse al resto de la economía. “Es un crecimiento que no termina de derramar al resto de la economía”, resumió.

También vinculó la falta de dinamismo con el proceso de transformación del marco de negocios y la incertidumbre sobre la continuidad de las reglas económicas después de las próximas elecciones. Esa falta de previsibilidad, explicó, condiciona las decisiones de inversión y la recuperación de las actividades más rezagadas.

Inversiones: deuda corporativa antes que acciones argentinas y bonos públicos

Frente a la caída del mercado local, Ramiro Goncalvez recomendó mantener una posición cautelosa. Recordó que el Merval llegó a ubicarse cerca de los 2.500 dólares y actualmente ronda los 1.400, mientras que el riesgo país volvió a niveles de entre 800 y 900 puntos.

“Por ahora, nosotros por lo menos con nuestros clientes estamos agazapados, estamos esperando”, afirmó. Para el asesor, el mercado se había adelantado demasiado a las expectativas y ahora atraviesa una corrección más razonable.

En ese contexto, destacó la deuda corporativa, especialmente las obligaciones negociables de empresas energéticas. “En estos próximos meses, esperando, me quedo más con deuda corporativa, que no tiene esos vaivenes como tienen los títulos públicos”, explicó.

Goncalvez estimó que esos instrumentos pueden ofrecer rendimientos anuales de entre el 7% y el 8%, dependiendo de la empresa. Los consideró una alternativa para inversores conservadores que buscan obtener rentabilidad en un escenario de tipo de cambio relativamente estable.

“Si me preguntás a mí algo súper conservador, me diría por ese lado; no me metería en acciones argentinas ahora”, sostuvo. También recomendó cautela con las acciones tecnológicas estadounidenses, debido a sus valuaciones elevadas y a las expectativas que ya incorporan.

Respecto de los bonos soberanos, no descartó oportunidades de mediano y largo plazo, pero aconsejó esperar algunos meses para evaluar su evolución. “Cuando bajan los títulos públicos, por un lado me gusta, porque puede ser una oportunidad”, concluyó, aunque aclaró que prefiere aguardar antes de tomar posiciones.