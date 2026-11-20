La reducción de la presión tributaria y la formalización de la economía volvieron al centro del debate económico. Matías Olivero Vila, Diego Fraga y Guillermo Poch analizaron alternativas para reducir la presión tributaria, incentivar la formalización de la economía y ampliar la base de contribuyentes. Entre las propuestas, destacaron un sistema de devolución de impuestos inspirado en Brasil y el mecanismo de obras por impuestos.

Durante la conversación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Olivero Vila presentó una propuesta para incentivar a los consumidores a exigir comprobantes fiscales mediante un sistema de devolución de impuestos y sorteos, inspirado en una experiencia implementada en el estado brasileño de San Pablo. Por su parte, Fraga respaldó la iniciativa y Poch planteó alternativas para ampliar la recaudación sin aumentar las alícuotas.

Devolución de impuestos para incentivar la formalización de la economía

“La cuestión es que donde nosotros vemos que hay una oportunidad es en la baja de la informalidad”, explicó en RDEco, por +Perfil. La iniciativa contempla devolver el 30% del impuesto al consumo, utilizando el CUIT de los compradores para registrar sus operaciones y acreditar automáticamente los reintegros.

Según detalló, el mecanismo también incorpora sorteos mensuales y un sistema de control ciudadano sobre los comercios. “La gente controla el sistema. Si yo te doy el CUIT y no me aparece la devolución, te denuncio”, sostuvo.

Olivero Vila destacó los resultados de la experiencia brasileña: “En los tres primeros años creció la formalidad 23 puntos”. Después de descontar el costo del programa, la recaudación neta aumentó un 13% en San Pablo. La iniciativa fue replicada posteriormente por otros estados.

Diego Fraga coincidió con la propuesta y consideró que el temor a comprometer el equilibrio fiscal puede explicar por qué estas alternativas todavía no avanzaron en Argentina.

“Este tipo de medidas pueden incrementar la recaudación, porque tienen un efecto formalizador de la economía formidable”, afirmó. También planteó que, después de la reducción de impuestos nacionales, es necesario avanzar sobre la carga tributaria provincial.

Más inversión, actividad económica y nuevas herramientas fiscales

Por su parte, Guillermo Poch cuestionó la idea de que aumentar las alícuotas sea siempre el camino para mejorar los ingresos del Estado. “No siempre subiendo esa presión tributaria, subiendo la alícuota, te da más recaudación”, advirtió.

El consultor sostuvo que la clave está en ampliar la base imponible mediante una mayor actividad económica y generar condiciones para atraer inversiones. “No necesariamente tenés que subir la presión tributaria, sino trabajar en una mayor base de imposición”, explicó.

En esa línea, presentó otra alternativa: el mecanismo de obras por impuestos, que permitiría que empresas privadas financien infraestructura pública y posteriormente reciban un reconocimiento tributario por esa inversión.

Olivero Vila también defendió la simplificación del sistema impositivo y recordó experiencias internacionales como Irlanda, Estonia y Paraguay. “Cuando Irlanda baja del más del 30% al 12,5% el impuesto corporativo, recaudaron tres veces y media más por ese impuesto”, señaló.