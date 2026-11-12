RDEco: Jorge Carrera advirtió que usar el dólar como ancla antiinflacionaria puede ser peligroso

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), el economista y exdirector del Banco Central, Jorge Carrera, planteó que la continuidad de la desaceleración inflacionaria no está garantizada si el Gobierno mantiene sin cambios sus principales herramientas monetarias y cambiarias. “Si ellos piensan seguir controlando el tipo de cambio en condiciones normales, es un ancla, pero es un ancla peligrosa”, señaló por +Perfil.

En ese sentido, explicó que sostener el dólar como referencia para contener los precios puede acumular desequilibrios. “Es un ancla que va dejando residuos y ese residuo es la apreciación cambiaria”, afirmó. Según su análisis, si esa dinámica se prolonga durante cuatro, cinco o seis meses, podrían fortalecerse las expectativas de que el dólar está barato o de que su nivel actual resulta insostenible.

El atraso cambiario y las expectativas de devaluación pueden presionar sobre los precios

El economista también advirtió que el escenario electoral puede sumar incertidumbre y modificar las decisiones de empresas y comerciantes. “Tenés el riesgo de que haya una corrección en algún momento del tipo de cambio, entonces tratás de preservar tu capital aumentando los precios preventivamente”, explicó al describir el mecanismo de la denominada inflación por protección.

Aunque reconoció que la recesión limita la posibilidad de trasladar aumentos a los precios, remarcó que los márgenes empresariales son estrechos. En condiciones normales, consideró posible que la inflación continúe acercándose al 1,5% mensual, aunque aclaró que el proceso puede ser prolongado.

Como referencia, mencionó experiencias internacionales de desinflación y sostuvo que los procesos de convergencia pueden demandar entre siete y nueve años. Sin embargo, dejó una advertencia: “El evento de que vos abuses de la apreciación cambiaria puede ser contraproducente y empezar a preparar expectativas devaluatorias, y eso se transforma en inflación”.

Tarifas atrasadas e inflación reprimida: los ajustes que todavía faltan

Otro de los factores que Carrera identificó como condicionantes de la desinflación es la normalización de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles. El economista sostuvo que el Gobierno moderó algunos ajustes por razones electorales y también por decisiones pragmáticas.

“Esa parte todavía no está normalizada”, afirmó. En particular, señaló que durante 2025 hubo una contención de los aumentos tarifarios vinculada al calendario electoral y que este año también se observaron intervenciones sobre los precios de los combustibles y los impuestos asociados.

Para Carrera, esa política implica que todavía existe una porción de inflación contenida que podría trasladarse gradualmente a los precios. Por eso, advirtió que no necesariamente habrá una aceleración inmediata de las tarifas, pero tampoco puede descartarse que el Gobierno postergue nuevos ajustes. “Ahí tenés una inflación semi reprimida que va a seguir contribuyendo a que esa convergencia tan lenta que se da entre el 1 y el 3 por ciento siga por bastante tiempo”, concluyó.