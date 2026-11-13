RDEco: José Donati advirtió por la caída del consumo y el estancamiento del empleo en la Ciudad de Buenos Aires

Después de analizar los últimos indicadores de actividad económica publicados por el INDEC, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, José Donati, describió un escenario de crecimiento limitado y concentrado en determinadas actividades. “Lo que se ve de la actividad económica es más o menos lo que viene sucediendo desde hace bastante tiempo: una economía que crece bastante poco y es impulsada por sectores”, explicó.

El entrevistado señaló que los sectores más dinámicos son el agro y la minería, mientras que la industria y el comercio continúan mostrando dificultades para recuperarse. Esta dinámica tiene consecuencias directas sobre la economía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya estructura productiva depende principalmente de los servicios y las actividades comerciales.

El crecimiento del agro y la minería no alcanza para impulsar la economía porteña

“Lo que observamos es que los sectores más dinámicos son el agro y la minería y eso lo notamos en el producto de la ciudad, que tiende a estar prácticamente estancado porque justamente la industria y el comercio, al igual que a nivel nacional, no crecen”, sostuvo.

En ese sentido, Donati advirtió que la participación porteña en el producto nacional también tiende a resentirse. “Si la dinámica la impulsan el agro y la minería, la ciudad de eso no tiene participación”, afirmó, al explicar las dificultades que enfrenta el distrito para beneficiarse del crecimiento de las actividades que actualmente lideran la economía argentina.

Caída del consumo, empleo estancado y desafíos para el desarrollo

Otro de los aspectos que preocupan al especialista es el desempeño del comercio y los servicios, dos actividades centrales para la economía porteña. Según explicó, ambos sectores crecen por debajo del promedio y reflejan la debilidad del consumo interno.

“Tiene una participación muy fuerte el comercio y los servicios y son justamente sectores que están creciendo menos que el promedio”, indicó. Además, vinculó este comportamiento con “la caída del consumo y un estancamiento también en los puestos de trabajo”.

En materia laboral, Donati precisó que la Ciudad registra una tasa de desocupación cercana al 7%, un nivel inferior al promedio nacional, pero que permanece sin modificaciones. “La ciudad viene con una tasa de desocupación promedio del 7% que no se modifica”, remarcó. Para el economista, este indicador refleja las dificultades para impulsar el consumo y generar nuevas oportunidades laborales.

Frente a este escenario, planteó que uno de los principales desafíos de la Ciudad consiste en encontrar mecanismos para participar del crecimiento de los sectores que actualmente dinamizan la economía argentina.

“El desafío es ver cómo la ciudad atrae parte de ese crecimiento de esos sectores que no tienen representatividad en la ciudad o buscar alternativas que lo reemplacen”, explicó.

Entre las posibilidades, mencionó el desarrollo de un polo de inteligencia artificial, aprovechando el capital humano disponible en el distrito. También destacó el papel del sector financiero, que mantiene una participación importante en el producto porteño.