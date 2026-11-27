La Argentina tiene recursos naturales con potencial para convertirse en motores de crecimiento, pero necesita resolver una condición básica para aprovecharlos: la infraestructura. "Sin infraestructura, imposible desarrollarse", afirmó Christian Asinelli en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, al analizar el impacto que puede tener la falta de inversión pública en el desarrollo productivo y el papel que pueden cumplir los organismos multilaterales y los bancos de fomento.

La discusión se vuelve especialmente relevante frente a las oportunidades que ofrecen la minería y la transición energética. Asinelli advirtió que contar con litio y cobre no garantiza, por sí solo, que esas actividades generen beneficios para el conjunto de la economía. "Para que el desarrollo se derrame en una economía local, se necesita claramente tener caminos que puedan sacar la producción, infraestructura logística de puertos, etc.", explicó.

"Una inversión puede ser muy buena, pero si no se genera infraestructura alrededor..."

Durante la entrevista, el conductor Fernando Meaños planteó cómo incide la decisión del Gobierno nacional de dejar de financiar obra pública y trasladar esa responsabilidad a los privados, las provincias y los municipios. También preguntó qué lugar ocupan los organismos multilaterales ante ese cambio de orientación.

Asinelli, cuya institución está integrada por 25 países de la región, además de España y Portugal, señaló que la infraestructura es indispensable para transformar los recursos naturales en desarrollo. Como ejemplo, mencionó el triángulo del litio, compartido por Argentina, Bolivia y Chile, y la necesidad de contar con condiciones logísticas para que la producción pueda salir por el país y genere actividad económica local.

El especialista también hizo referencia a un informe del Fondo Monetario Internacional presentado durante el encuentro anual con el Banco Mundial. Según explicó, el documento advierte que la inversión extranjera puede ser beneficiosa, pero sus resultados dependen de que existan condiciones para que sus efectos alcancen al resto de la economía.

Entre ellas, enumeró la presencia de un ecosistema de pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo calificado y con innovación, y la integración de las cadenas regionales y mundiales de valor. "Una inversión puede ser muy buena, pero si no se trabaja para que se genere la infraestructura alrededor, que pueda mejorar la calidad de los empleos que vas a tener alrededor de esas inversiones, la economía empieza a crujir", sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre los límites de un esquema basado únicamente en exportar materias primas. "Nosotros podemos exportar todo el litio que tenemos, ya sea Argentina, Chile o, en el caso de Bolivia, pero si no se genera valor y parte de esas exportaciones no quedan en el país como baterías o empresas que puedan transformar en valor agregado eso, la economía empieza a crujir", afirmó.

El rol de los bancos de desarrollo cuando el mercado se retira

Meaños planteó que la infraestructura también conecta actividades productivas que parecen avanzar a distintas velocidades y preguntó cómo pueden convivir las necesidades de corto plazo con las inversiones que requieren los sectores primarios. Asinelli respondió que los bancos de desarrollo cumplen una función clave porque mantienen una perspectiva de largo plazo incluso cuando el mercado deja de financiar proyectos.

"Cuando el mercado desaparece porque se asusta, porque sube el riesgo país, etc., los bancos de desarrollo seguimos estando", señaló. Y agregó que ese financiamiento permite sostener obras vinculadas tanto con la producción como con las condiciones sociales: caminos, seguridad, educación y salud.

Como ejemplo, mencionó a Neuquén, donde la provincia está tomando financiamiento para que las inversiones actuales puedan traducirse en recursos futuros. La idea, explicó, es que cuando se termine el ciclo de explotación de los recursos naturales, queden fondos para sostener servicios e infraestructura.

Un Estado con capacidad para negociar a 20 años

El planteo de Asinelli no se limitó a las obras físicas. Ante la observación de Meaños sobre la necesidad de construir rutas para conectar los proyectos mineros con los puertos, el especialista coincidió, pero sumó otro requisito: la infraestructura institucional.

"Necesitás que tu Estado sea lo suficientemente fuerte, efectivo, tenga capacidades para que esas negociaciones sean intertemporales", afirmó. Se refirió a la relación entre los gobiernos provinciales y las grandes compañías que proyectan inversiones de 20 o 30 años, más allá de los períodos de cada administración.

Para Asinelli, el desafío es evitar que las decisiones queden atrapadas en las urgencias políticas y económicas. "No tenés que estar pensando solamente en cómo zafo ahora, cómo consigo dos, tres cositas que me ayuden a pasar el año. Tenés que pensar en la mirada de 20 años, intergeneracionalmente", concluyó.