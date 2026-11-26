El empresario Diego Achilli, advirtió que la caída del consumo y el aumento de los costos están golpeando a las empresas y los comercios. El retroceso de las ventas, la suba de los servicios y las dificultades para sostener los negocios configuran un escenario complejo para distintos sectores de la economía.

Achilli, dedicado a la industria del helado y con presencia en ocho provincias, aseguró que las ventas de su sector cayeron entre un 25% y un 30% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, describió las dificultades que atraviesan las empresas y resumió: «La gente no tiene un mango, en el camino vemos que no va a cambiar, lamentablemente. Y estamos todos viendo a ver cómo aguantar para que esto en algún momento se ordene».

"La economía real está muy mal"

«Nosotros somos los que le vemos de verdad la cara a la gente», afirmó Achilli al describir la situación del consumo. Según explicó, el retroceso de las ventas no se limita a su empresa, sino que alcanza a distintos rubros de la economía.

«Yo soy de Tres de Febrero, uno camina, recorre industrias, el rubro que te cruces. Hoy estuve en una empresa de 150 años que hace productos de licores, muy mal, viendo a ver cómo hacen para subsistir un añito más, una empresa que hace caños», relató.

El empresario sostuvo que el problema también se refleja en los centros comerciales, donde observa cada vez más locales vacíos. «Ese local vacío es menos venta», resumió, al cuestionar las explicaciones que atribuyen la caída del consumo a un cambio en los hábitos de compra.

«Nosotros somos heladería. La heladería vende por internet desde hace 30 años o 20, porque nos quieren vender que la gente compra de otra forma», planteó. Y agregó: «Bajó la venta en todo el mercado, porque la gente no tiene plata».

Las ventas están estables o bajando

Achilli también puso el foco en el aumento de los gastos que deben afrontar las empresas, en particular los servicios y los alquileres. Según detalló, desde mayo su compañía paga un 50% más de energía eléctrica, un incremento que, aseguró, también observa en otras industrias y comercios.

«Y la verdad que eso uno no lo ve reflejado. Cuando uno ve la tele y ve lo que dicen, nadie está diciendo que esos costos, además de que nos suben los alquileres y además que nos suben la energía, que es un costo que no podés no pagar», cuestionó.

El empresario describió una combinación que considera especialmente perjudicial para la actividad: «Entonces los costos siguen subiendo, las ventas están estables o bajando, y en ese combo explosivo, ¿qué pasa?». A su entender, esa dinámica dificulta la continuidad de los negocios y explica parte de los locales vacíos que se observan en las zonas comerciales.

"La gente no tiene plata"

El entrevistado rechazó que la caída de las ventas pueda explicarse únicamente por una transformación en las modalidades de compra. «A ver, nos compra por teléfono, nos compra por otras aplicaciones, está todo bien, pero bajó la venta en todo el mercado, porque la gente no tiene plata», insistió.

También cuestionó que la discusión económica se concentre en los bonos y las variables financieras, mientras las empresas enfrentan dificultades para sostener su actividad. «En la economía real, esto es lo que está pasando», afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la situación no muestra señales claras de recuperación y que las empresas buscan cómo atravesar el escenario actual. «Lamentablemente lo único que sé hacer es helado», dijo, al explicar que su experiencia cotidiana le permite observar de cerca el impacto de la crisis sobre el consumo.