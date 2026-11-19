David Duek, empresario y especialista en servicios financieros para pymes, analizó las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas en un contexto de apertura comercial, inflación en dólares y pérdida de poder adquisitivo.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, advirtió que la combinación de costos crecientes, menor consumo y competencia de productos importados está deteriorando la rentabilidad empresarial y condicionando la generación de empleo.

Inflación en dólares y pérdida de poder adquisitivo: el impacto en las pymes

Al analizar la situación de las pequeñas y medianas empresas, Duek puso el foco en una variable que considera determinante para comprender las dificultades actuales: la inflación en dólares. Si bien reconoció los avances en la desaceleración de los precios durante los primeros años de gestión, advirtió que la estabilidad cambiaria no necesariamente representa una mejora de competitividad para las empresas.

“Estamos teniendo inflación constantemente en dólares, y quiere decir que el dólar, si sigue planchado, nosotros, en relación a los precios que van aumentando, aumentamos”, explicó.

Para el empresario, este fenómeno se combina con el estancamiento de los ingresos de los trabajadores y limita las posibilidades de recuperación del consumo. “Como también estuviste diciendo, no crecen los salarios, por lo consecuente no puede tampoco crecer mucho el consumo”, señaló.

En ese contexto, las pymes enfrentan una dificultad central: producir y vender en un mercado donde los costos continúan aumentando, pero la demanda no logra acompañar esa evolución.

Duek también cuestionó que el incremento de la productividad se traduzca necesariamente en una mayor generación de empleo. “Uno puede hacerse mejor produciendo algo, puede ser más eficiente y no necesariamente dar trabajo a través de esa eficiencia”, sostuvo.

Asimismo, destacó las desigualdades regionales que caracterizan a la economía argentina y señaló que su empresa busca acercar servicios financieros y tecnológicos a pymes del interior del país, que muchas veces tienen menos acceso a estas herramientas.

Apertura de importaciones y presión sobre la industria nacional

Otro de los puntos centrales de su análisis fue el impacto de la apertura comercial sobre las empresas nacionales. Duek explicó que su compañía experimentó un crecimiento en los servicios vinculados con las importaciones, ya que muchas pymes comenzaron a comprar mercadería en el exterior en lugar de producirla localmente.

“Nosotros crecimos mucho justamente porque están importando mucha más mercadería que la que quizás estaban produciendo”, afirmó.

En su opinión, una apertura comercial más gradual podría haber permitido que las empresas primero redujeran sus costos mediante el acceso a materias primas e insumos importados, para luego competir con los productos terminados del exterior.

“Quizás hubiera estado bueno ir abriendo de forma paulatina, quizás abrir primero materias primas para que se abarate el costo de producción”, planteó.

Además, advirtió que la combinación de inflación en dólares, tipo de cambio y estructura impositiva dificulta que las empresas argentinas puedan mejorar su productividad al mismo ritmo que aumentan sus costos. “Ninguna empresa en Argentina, manteniendo toda la estructura impositiva vieja, puede generar un incremento de la productividad en un año de un 20%”, remarcó.

Frente a este escenario, explicó que los empresarios encuentran cada vez menos margen para absorber los aumentos sin trasladarlos a los precios, especialmente cuando compiten con productos importados. “Buscás bajar costos y bajar costos es bajar salarios, bajar empleo, eso después te implica menor demanda”, advirtió.

Finalmente, sintetizó el problema como un círculo vicioso que amenaza la recuperación económica: “Menos empleo, menos inversión”. Para Duek, estas variables explican buena parte de las señales de contracción que actualmente muestra la actividad económica.