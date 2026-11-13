RDEco: Nelson Pérez Alonso advirtió que algunos inversores ya se preparan para un escenario electoral desfavorable en 2027

La incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 comienza a influir en las decisiones de inversión y en las expectativas del sector empresario. Durante una nueva edición de Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Nelson Pérez Alonso advirtió que algunos inversores ya están tomando posiciones ante un eventual resultado electoral desfavorable para el mercado, mientras otros mantienen sus planes independientemente de quién gane.

Consultado por el conductor Fernando Meaños sobre el tradicional freno que genera la proximidad de los comicios, Pérez Alonso explicó que escucha dos posturas muy diferentes entre empresarios y fondos de inversión. “Hay algunos que dicen: estoy en sectores donde no importa el resultado de las elecciones porque las decisiones están tomadas y son de mediano o largo plazo”, señaló.

Inversores que apuestan al largo plazo y otros que esperan lo peor

Como ejemplo de la primera postura, Pérez Alonso mencionó a compañías como Chevron, que podría decidir inversiones por 27.000 millones de dólares. Según explicó, algunos fondos de inversión de alto nivel consideran que determinados sectores continuarán desarrollándose independientemente del resultado electoral.

Sin embargo, describió una segunda corriente mucho más condicionada por el escenario político. “El planteo es: voy a asumir la peor elección posible, entonces no voy a esperar al resultado de las elecciones, voy a asumir que el que va a ganar es el peor candidato para el mercado”, explicó.

El economista Santiago Llull intervino para señalar que esa confianza en la continuidad de las inversiones no se reflejaba necesariamente en todos los sectores y mencionó el caso de YPF, cuyo desempeño bursátil había perdido impulso. Pérez Alonso coincidió en que existen diferencias entre las expectativas de los grandes fondos y las decisiones concretas de otros inversores.

“Hay muchos que están empezando a apostar ya a un peor escenario, con lo cual esto puede anticipar un montón de cosas”, advirtió. Y agregó que esa lógica puede generar expectativas distorsionadas: “Después, cuál va a ser el resultado de la elección, siempre va a ser mejor que el que estoy esperando”.

La rentabilidad cayó y las empresas buscan bajar costos

Meaños planteó que esta incertidumbre funciona como un freno para las decisiones empresariales en sectores muy diversos. Frente a ese escenario, Pérez Alonso explicó que las compañías están concentradas en dos objetivos que parecen contradictorios: aumentar el volumen de ventas y reducir los costos.

Según detalló, las rentabilidades sobre la inversión registraron fuertes caídas en distintos sectores. Recordó que anteriormente había actividades con retornos del 40%, 60% e incluso 80%, niveles que consideró extraordinarios en comparación con otros mercados internacionales.

“Hoy mis objetivos y lo que le pido a toda la estructura es aumento de volumen y baja de costos al mismo tiempo”, sostuvo. En ese contexto, destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar la productividad y alcanzar ambos objetivos.

El que no se suba a la inteligencia artificial se va a quedar fuera del mercado

Consultado por Meaños sobre el impacto de estas transformaciones en el empleo, Pérez Alonso fue directo: “Sí”, reconoció ante la posibilidad de que la reducción de costos implique pérdida de puestos de trabajo.

También cuestionó la resistencia de algunos profesionales a incorporar estas herramientas. “Es como pretender hacer cuentas sin la calculadora o sin el Excel, me parece que no va”, afirmó.

Para el analista, la transformación ya está en marcha y alcanza incluso a los negocios más pequeños. “Si uno hoy no se sube a eso, así tengas una peluquería, te vas a quedar fuera del mercado”, advirtió. “El mundo cambió, chicos”, concluyó Pérez Alonso.