La minería argentina continuará creciendo pese a la incertidumbre económica, el aumento del riesgo país y las dificultades de financiamiento. Así lo sostuvo Eduardo Gigante, consultor especializado en minería y energía nuclear, durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, donde analizó las perspectivas de inversión, el desempeño de las exportaciones y el potencial de los principales minerales del país.

Para el especialista, las características propias de la actividad y la demanda internacional funcionan como factores de respaldo frente a las turbulencias económicas locales. En ese sentido, consideró que los problemas financieros pueden demorar algunos proyectos y afectar a los proveedores nacionales, pero descartó que tengan la magnitud suficiente para provocar un retroceso generalizado del sector.

“No creo que haya un impacto relevante” del riesgo país sobre la minería

Gigante explicó que uno de los principales elementos que diferencian a la minería de otras actividades económicas es que su demanda depende fundamentalmente de los mercados internacionales, especialmente de Asia. “La demanda es totalmente exógena a nuestro país”, señaló, y agregó que esa característica limita el impacto de las dificultades económicas argentinas sobre el desempeño de la actividad.

También remarcó que los proyectos mineros requieren plazos de desarrollo e inversión muy extensos. “La minería es una actividad que demora años en desarrollarse y en algunos casos décadas”, afirmó. Por eso, consideró que el aumento del riesgo país y las dificultades de financiamiento no representan, por sí solos, un obstáculo determinante para las decisiones de inversión.

El consultor reconoció que puede haber modificaciones en los tiempos de ejecución de algunos emprendimientos, pero insistió en que no espera consecuencias estructurales. “Puede haber algún tipo de efecto en la dinámica que se están dando los proyectos, pero la realidad concreta es que no creo que haya un impacto relevante dentro del sector de minería”, sostuvo.

El litio tendrá un año récord y Asia seguirá impulsando la demanda

Al referirse al mercado del litio, Gigante anticipó un desempeño particularmente favorable para la producción argentina. Según explicó, este año será récord en producción y exportación, en un contexto internacional marcado por la expansión de los vehículos eléctricos y el crecimiento de la industria automotriz asiática.

Como ejemplo, mencionó las perspectivas de China, que, según indicó, se espera que exporte 12 millones de automóviles eléctricos durante el año. Para el especialista, ese crecimiento constituye una señal de continuidad para la demanda de minerales estratégicos.

“La producción de automóviles eléctricos sigue creciendo fuertemente en Asia, no solamente en China, y en ese sentido la demanda de litio va a seguir sostenida, va a seguir creciendo”, explicó.

En ese escenario, consideró que la evolución del mercado internacional tendrá mayor peso sobre las perspectivas del mineral que los vaivenes financieros argentinos. Los proyectos, recordó, se evalúan durante períodos prolongados antes de aprobar una decisión definitiva de inversión.

El cobre aparece como el principal motor del crecimiento minero

Más allá del desempeño del litio, Gigante identificó al cobre como el mineral que traccionará principalmente la expansión de la minería argentina durante los próximos años. Su perspectiva está vinculada con las expectativas de un posible déficit de oferta a nivel mundial, una situación que podría abrir oportunidades para nuevos productores.

“Yo creo que la minería en Argentina va a seguir creciendo fuertemente en los próximos años, principalmente, más que nada traccionada por el tema del cobre”, afirmó.

El consultor sostuvo que existe una expectativa importante de que el país pueda consolidarse como un productor relevante de ese mineral. La posibilidad de que la oferta internacional no alcance a cubrir la demanda proyectada constituye, desde su perspectiva, una oportunidad para el desarrollo de los proyectos locales.

Sin embargo, advirtió que la incertidumbre financiera sí puede tener consecuencias sobre la estructura productiva vinculada con los emprendimientos. En particular, señaló que los proveedores nacionales podrían enfrentar mayores dificultades por el encarecimiento del financiamiento y los cambios en los tiempos de ejecución.

“Va a modificar la dinámica territorial de la cadena de valor en territorio, pero esa dinámica por ahí se ralentice”, explicó. De todos modos, aclaró que una desaceleración no implica necesariamente problemas graves para el sector ni un cambio en su tendencia de crecimiento.

Finalmente, Gigante diferenció los posibles efectos sobre la cadena de proveedores de las perspectivas generales de la actividad. “No creo que la afectación sea lo suficientemente importante como para decir que vamos a decrecer o que va a haber algún problema grave en ese sentido”, concluyó.