El proceso de desaceleración inflacionaria enfrenta nuevas dificultades y las perspectivas para los próximos meses muestran que será complejo perforar los niveles actuales. El economista Diego Estévez, en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, sostuvo que la economía argentina se mueve en una franja de entre el 26% y el 30% de inflación anual y señaló que una parte importante responde a factores externos.

“De ese porcentaje la mitad es inflación de costos derivados de todos los desequilibrios de precios relativos que hay en el exterior”, explicó. El especialista advirtió que los conflictos internacionales y las tensiones comerciales siguen generando presiones sobre los precios de la energía y otras materias primas, por lo que consideró que no existen argumentos suficientes para proyectar una reducción significativa de la inflación.

Inflación mensual en torno al 2% y ajustes de precios pendientes

“No veo tasas distintas en el entorno de 2% mensual”, afirmó Estévez, quien también destacó que los ajustes internos de precios relativos continúan condicionando la evolución del índice.

Entre los factores locales mencionó las tarifas de los servicios públicos, afectadas por el encarecimiento internacional de la energía y los combustibles. Según explicó, estos movimientos todavía generan incertidumbre y agregan presión sobre los precios de la economía.

Por su parte, Sebastián Menescaldi coincidió en que existen dificultades estructurales para profundizar la desinflación. “Hay ajustes de precios relativos pendientes y también hay cierta inercia”, señaló.

El economista explicó que numerosos servicios, como las tarifas, los alquileres, la educación y la salud, continúan indexándose en función de la inflación pasada, lo que dificulta reducirla de manera sostenida.

Las proyecciones para 2027: dólar, reservas y decisiones políticas

Menescaldi también puso el foco en la estrategia monetaria del Gobierno y en la necesidad de fortalecer las reservas internacionales. “Hoy una de las debilidades que tiene el Gobierno es no haber accedido al mercado internacional y no tener reservas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la compra de divisas requiere emisión de pesos, lo que puede generar presiones adicionales sobre los precios, incluso cuando el Ejecutivo intenta absorber esos excedentes mediante instrumentos de deuda.

Respecto de las próximas mediciones, anticipó que la inflación de noviembre podría ubicarse entre el 1,8% y el 1,9%, impulsada parcialmente por los cambios en el régimen de zonas frías. Según sus estimaciones, esa modificación aportaría dos décimas adicionales al índice.

Para diciembre, proyectó un comportamiento cercano al 2%, condicionado por factores estacionales. De esta manera, “vas a terminar con la inflación en torno al 30,5, 31”, estimó.

Sobre 2027, consideró que la evolución de los precios dependerá especialmente del ciclo político y del comportamiento del dólar. También anticipó que el Gobierno podría moderar los ajustes de subsidios para evitar un impacto adicional sobre los salarios. “El próximo año, probablemente, intente no ajustarlos, que no sea un peso sobre los salarios”, señaló.

Finalmente, Menescaldi no descartó que, a medida que se acerquen las elecciones, el oficialismo adopte medidas para mejorar su competitividad electoral. “No descarto que algo hagan, que intenten hacer algo, como hicieron todos los gobiernos”, concluyó.