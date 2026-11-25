La estrategia de YPF para amortiguar las subas de los combustibles tuvo un efecto favorable para los consumidores, pero no necesariamente para quienes administran las estaciones de servicio. “La no actualización de ese precio y la actualización de los costos, a nosotros nos complica como estacioneros”, advirtió Hernán Landgrebe, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA).

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el dirigente analizó el impacto de la evolución del petróleo y del tipo de cambio sobre el sector, junto con Pablo Das Neves, quien se refirió al traslado de los aumentos de los combustibles a la inflación. Además, Landgrebe señaló que existe incertidumbre por los impuestos a los combustibles, cuya actualización lleva tres meses demorada.

El “buffer” de YPF y el impacto en la rentabilidad de las estaciones

Landgrebe explicó que la política de amortiguar los movimientos del precio internacional del crudo permitió evitar aumentos más pronunciados para los usuarios. Sin embargo, sostuvo que el mecanismo tiene un costo para los expendedores, porque la comisión de las estaciones depende del precio de venta.

“Si lo vemos como negocio, quizás nos complicó”, afirmó. Y agregó: “La actualización, nuestra comisión sale del precio de venta”. De ese modo, mientras los precios al público se mantienen contenidos, los costos de funcionamiento de las estaciones continúan actualizándose.

El titular de FECRA reconoció, de todos modos, que el resultado fue distinto para los consumidores. Cuando el petróleo llegó a ubicarse en torno de los 117 dólares, explicó, trasladar ese valor directamente a los surtidores habría implicado combustibles más caros. Actualmente, indicó, el crudo se mueve alrededor de los 90 o 93 dólares.

Dólar e impuestos: las variables que generan incertidumbre

El dirigente enumeró cuatro componentes que inciden en la formación del precio de los combustibles: los impuestos, los productos biocombustibles, el tipo de cambio y el valor del petróleo. En ese escenario, la evolución del dólar se sumó a la discusión sobre cuánto margen queda para sostener la política de amortiguación.

Consultado sobre el posible impacto de una suba gradual del tipo de cambio, Landgrebe consideró que no necesariamente debería traducirse en un aumento importante de los combustibles. Sin embargo, aclaró que desconoce cuánto margen queda del mecanismo aplicado hasta ahora.

A esa incertidumbre se agrega el atraso impositivo. Según detalló, los impuestos representan actualmente alrededor de 225 pesos en las naftas y entre 99 y 100 pesos en los productos diésel. “Hace tres meses que no se actualiza”, señaló, y recordó que la normativa prevé ajustes trimestrales, aunque sostuvo que ese esquema no se cumple desde hace varios años.

“Estamos con una incertidumbre de precios que no sabemos qué es lo que va a pasar”, resumió. En ese contexto, agregó que el mercado está muy condicionado por las decisiones de YPF: “El mercado lo maneja YPF, así que dependemos mucho”.

Das Neves explicó cómo los aumentos de los combustibles impactan en la inflación

Por su parte, Pablo Das Neves explicó que existe un traslado del precio de los combustibles hacia la inflación, aunque aclaró que su impacto no es tan inmediato ni tan alto como suele suponerse. “Sí, claramente hay una sensibilidad en relación a un pastrudo del precio del combustible hacia la inflación”, señaló.

El economista indicó que, además del efecto directo, influye la expectativa inflacionaria de los actores económicos. Según detalló, los precios regulados (entre ellos, los combustibles) están aumentando a una velocidad mayor que los bienes y servicios núcleo, lo que genera expectativas de nuevas subas y puede incidir en la formación de precios.

En ese sentido, Das Neves aclaró que el traslado existe, aunque no alcanza la magnitud que suele atribuírsele. “No en la medida que a veces se cree, pero existe este pase del aumento del combustible al precio general”, afirmó. Según detalló, ese efecto suele tener un lag de tres meses en algunos productos.