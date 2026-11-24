Un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas de las empresas petroleras y las estaciones de servicio. La iniciativa que lleva adelante la diputada Ayelén Rasqueti (Fuerza Patria), busca obligar a las compañías a informar los aumentos en la nafta, gasoil y GNC con una anticipación de hasta 72 horas antes de aplicarlos en los surtidores. El rechazo llegó por parte de la Cámara Argentina de la Energía (CADE).

YPF producirá combustible renovable para aviones y firmó acuerdo con un comprador

En un comunicado de CADE aseguraron que la publicación obligatoria y uniforme de los precios con anticipación, “podría reducir la competencia y afectar el normal abastecimiento de combustibles en la provincia, al impulsar picos de consumo con eventuales quiebres de stock en las estaciones”.

Además, aseguraron que no existe ningún otro producto de consumo masivo cuyos precios tengan el nivel de transparencia de los combustibles. “Hoy los consumidores ya acceden, con las leyes vigentes, a precios actualizados en tiempo real a través de los carteles con visibilidad desde el exterior de las estaciones de servicio, las aplicaciones y las redes sociales”, señalaron en la misiva de la Cámara.

Combustible - Surtidores

Por otra parte, recordaron que las empresas expendedoras continúan informando sus precios a la Secretaría de Energía de la Nación en el marco de lo normado por la Resolución 1104/04.

CADE remarcó que una iniciativa como la planteada “resulta redundante frente el marco vigente, atenta contra el consumidor”, algo que no generaría ninguna mejora en la transparencia ni en el acceso a información para el consumidor bonaerense.

El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles al 1° de diciembre

Para cerrar el comunicado, CADE expresó “su plena disposición para participar de los espacios de diálogo que permitan aportar los elementos necesarios para el mejor entendimiento del contexto y del impacto que podría tener el avance de este proyecto en la Provincia de Buenos Aires”.

Qué cambia con el proyecto de ley

Según el documento presentado por la diputada Rasqueti, el objetivo es “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos y gaseosos”.

El principal cambio afecta a las personas abastecedoras de establecimientos destinados al expendio de combustibles líquidos y/o gas natural comprimido, obligándolas a informar a la Autoridad de Aplicación toda modificación en los precios de venta, con una antelación no menor a 72hs corridas.

Por su parte, las estaciones de servicio que expendan estos combustibles deberán publicar en su cartelería visible al público, en cada surtidor y en sus medios digitales oficiales, las modificaciones de precios con una antelación no menos a 48hs.

Con respecto a las sanciones, en el caso de las empresas abastecedoras, el incumplimiento será penalizado con una multa equivalente al precio de venta al público de entres 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. Para las estaciones de servicio, el incumplimiento será sancionado con una multa que equipare el precio de entre 100 y 500 litros del mismo combustible.

Ahorro en nafta y gasoil: lanzaron descuentos del 30% y reintegros de hasta $25.000 en julio de 2026

En ambos casos, la reincidencia podría complicar cada situación. Para las empresas abastecedoras, podría decantar en la suspensión temporal de la habilitación comercial, mientras que, en el caso de las estaciones de servicio, podrá disponerse la clausura preventiva del establecimiento.

Por último, en el proyecto de ley se destacó que el combustible constituye un insumo esencial para la vida económica y social, afecta el transporte público y privado, la producción, la distribución de bienes y, en consecuencia, el costo de vida de millones de bonaerenses.

GZ / lr