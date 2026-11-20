La economía argentina atraviesa una nueva etapa de tensión financiera, con indicadores que reflejan un deterioro en las expectativas de los inversores. Entre las principales señales aparecen el incremento del riesgo país, la caída de los títulos públicos y el avance de las cotizaciones alternativas del dólar.

En su análisis en RDEco, por +Perfil, Santiago Llull también hizo referencia a algunas novedades del Gobierno vinculadas con una posible flexibilización de las medidas de ajuste, particularmente en el sector de la salud privada y el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga. Además, repasó los principales indicadores financieros y las señales de preocupación que aparecen en los mercados.

El riesgo país superó los 1.000 puntos y el dólar alcanzó nuevos valores

En materia cambiaria, el periodista destacó los nuevos valores alcanzados por el dólar y señaló que «el dólar está marcando un nuevo récord nominal». Según los datos mencionados durante la emisión, el dólar oficial se ubicaba en $1.595, mientras que el MEP alcanzaba los $1.700 y el contado con liquidación se aproximaba a los $1.785.

Sin embargo, uno de los indicadores que concentró mayor preocupación fue el riesgo país, que registró una suba del 22% en apenas dos jornadas y llegó a los 1.050 puntos básicos.

«El riesgo país marca en solamente dos días 22 por ciento de suba», remarcó Llull, al explicar la importancia de este indicador para comprender el humor de los mercados y las dificultades que enfrenta la Argentina para recuperar la confianza financiera.

Riesgo país y caída de los bonos argentinos: las señales de alarma del mercado

El deterioro también se reflejó en los títulos públicos argentinos. Llull describió un escenario de fuertes pérdidas para los bonos soberanos, particularmente aquellos denominados en dólares. «Bonos que se destrozan, pero cuando hablamos de que se destrozan, es literal», expresó al referirse al comportamiento de los instrumentos de deuda.

Como ejemplo, mencionó que el AL30 registraba una caída del 4% en dólares durante la jornada. También señaló los elevados rendimientos exigidos por los inversores para mantener títulos argentinos.

En esa línea, precisó que el bono AL35 presentaba una tasa interna de retorno (TIR) cercana al 16%, mientras que el AL38 alcanzaba el 17,2%. «Hoy rinde 17,2», advirtió al comparar los rendimientos actuales con los niveles anteriores, cuando esos bonos ofrecían condiciones que podían resultar atractivas para los inversores.

Oro, petróleo y FED: el escenario internacional que condiciona a la Argentina

El análisis también incluyó el contexto global. Llull señaló que la situación geopolítica internacional genera incertidumbre y repercute sobre los principales activos financieros.

En particular, mencionó la evolución del oro, que había retrocedido más de 1.000 dólares por onza troy desde los niveles registrados anteriormente, y el petróleo, cuyos precios se mantenían en una franja de entre 80 y 90 dólares, dependiendo de la referencia utilizada: Brent o WTI. Además, destacó que los mercados permanecían atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal estadounidense (FED).

En el plano local, el índice Merval mostraba una suba diaria del 0,3%, aunque acumulaba una caída cercana al 12% durante el último mes.

Al cerrar su diagnóstico, Llull sintetizó el panorama con una advertencia sobre el cambio de expectativas financieras: «Números muy difíciles para la economía, un mercado que empieza a descontar todo lo que venía ganando en los primeros años de la era Milei».