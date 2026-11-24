El escenario de inversiones en la Argentina empieza a mirar cada vez más hacia las elecciones presidenciales de 2027. La posibilidad de una mayor demanda de dólares, movimientos en el tipo de cambio y cambios en el riesgo país obliga a los inversores a revisar sus carteras y evaluar cuánta exposición quieren mantener a los activos locales.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Milo Farro y Damián Vlassich analizaron las alternativas para atravesar ese período y coincidieron en la necesidad de actuar con cautela. «Va a ser un año sumamente volátil», advirtió Farro, quien recomendó prestar atención al perfil de riesgo de cada inversor y considerar las obligaciones negociables de empresas como Vista, Pampa e YPF.

«Los argentinos demandan dólares en la previa de las elecciones»

Farro explicó que desde hace un mes vienen trabajando con una pregunta central para sus clientes: «¿Con cuánto de Argentina querés atravesar el 2027?», independientemente de que el Gobierno llegue más o menos competitivo a las elecciones.

Para dimensionar el escenario, recordó que en los meses previos a los procesos electorales de 2019 y 2025 llegaron a demandarse unos US$6.000 millones, más del doble del ritmo habitual. Por eso, anticipó que habrá volatilidad cambiaria y movimientos en el riesgo país, dos variables que deberán contemplarse al definir la proporción de dólares y pesos de cada cartera.

El especialista también señaló que las decisiones de inversión suelen estar relacionadas con las expectativas políticas. Quienes creen que Javier Milei será reelecto y tienen un perfil de riesgo elevado tienden a mantener acciones de empresas energéticas y títulos en pesos. Sin embargo, advirtió: «A nosotros nos parece muy arriesgado hacer eso».

Obligaciones negociables de Vista, Pampa e YPF: la alternativa que destacan

Vlassich coincidió en la necesidad de reducir la volatilidad de las carteras. Aunque reconoció que algunos inversores mantienen posiciones en bonos soberanos porque acumularon rendimientos positivos desde el inicio del Gobierno, explicó que su estrategia es más conservadora para evitar pérdidas por valuación a mercado.

Entre las alternativas disponibles, mencionó las obligaciones negociables de compañías con calificación AAA y fundamentos sólidos. Destacó especialmente aquellas empresas que tienen menor endeudamiento y generan dólares genuinamente, como Vista, Pampa e YPF.

El especialista también comparó el comportamiento de distintos instrumentos durante la volatilidad de octubre y comienzos de noviembre. Según su análisis, las obligaciones negociables fueron las que menos cayeron, seguidas por los bonos subsoberanos de provincias con buenos fundamentos, como Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Los bonos soberanos, en cambio, registraron las mayores fluctuaciones.

El plazo de inversión, una condición clave para evitar pérdidas

Vlassich aclaró que las obligaciones negociables de empresas energéticas pueden considerarse una inversión conservadora, pero no están exentas de volatilidad. El principal factor que debe evaluar cada inversor es cuándo necesitará recuperar el dinero.

Si alguien invierte dólares con la intención de utilizarlos dentro de un año y medio, pero compra una obligación negociable que vence en tres o cuatro años, podría verse obligado a vender por debajo del precio de compra. Esto, explicó, no necesariamente responde a un riesgo de incumplimiento de la empresa, sino a las variaciones de cotización del instrumento.

También recomendó evitar los vencimientos demasiado largos. «Entendemos que no hay una relación riesgo-retorno interesante», sostuvo, al explicar que cuanto mayor es el plazo, mayor puede ser el impacto de las variaciones de precios sobre la inversión.

La estrategia, entonces, pasa por combinar calidad crediticia, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo, en un mercado que ya empieza a incorporar la incertidumbre electoral de 2027.