La tensión financiera de la última semana volvió a poner bajo presión al dólar y al riesgo país, pero las dificultades de la Argentina no se explican solamente por el contexto internacional. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Nicolás Segal advirtió que el país perdió acceso a los mercados voluntarios de deuda y que todavía no está claro cómo se cubrirán las necesidades de financiamiento en dólares del próximo año. "Cuesta pensar cómo se va a cerrar ese programa financiero sin acomodar alguna de las variables que hoy están en danza", sostuvo.

El análisis surgió durante una conversación con el conductor Fernando Meaño, en la que también participó Isaías Marini. Los economistas repasaron el impacto de la depreciación del real brasileño, la reacción de los activos argentinos y las alternativas que enfrenta el Gobierno para sostener el esquema cambiario.

"La Argentina perdió acceso a los mercados voluntarios de deuda"

Segal puso el foco en las necesidades de financiamiento externo para 2027. Según explicó, el programa financiero presentado por el Gobierno contemplaba una brecha que, bajo supuestos más exigentes, podía rondar los US$ 10.000 millones. Hasta hace unos meses, cuando el riesgo país se ubicaba cerca de los 400 puntos, el mercado consideraba posible que el Tesoro consiguiera esos fondos mediante emisiones de deuda.

Pero el escenario cambió. "Lo que viene sucediendo en estos tres meses es que el riesgo país, que estaba en esa zona de los 400 puntos, se fue arriba de 1.000", señaló. Aunque luego retrocedió parcialmente, Segal remarcó que la Argentina perdió acceso al financiamiento voluntario y que las fuentes alternativas todavía no ofrecen certezas.

Meaños le preguntó si consideraba cumplible el programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que contemplaba la colocación de US$ 5.000 millones en el mercado y, si eso no fuera posible, la utilización del swap con el Banco Central de China. Segal respondió que esas promesas necesitan mayor concreción: "Para poder anunciar una activación de la línea de un Banco Central de otro país, uno esperaría un anuncio conjunto".

"No es una cuestión únicamente de contexto externo"

Marini explicó que la volatilidad internacional también influyó. Describió un mes complicado para los mercados emergentes, con ventas generalizadas de bonos y acciones, pero advirtió que el impacto sobre la Argentina fue mucho mayor: las acciones emergentes cayeron la mitad que las argentinas y los bonos locales retrocedieron unas diez veces más que el promedio.

También señaló que la depreciación del real brasileño profundizó la apreciación del tipo de cambio real multilateral argentino, que ya se encontraba en niveles bajos. Sin embargo, consideró que el impacto cambiario fue acotado: el dólar subió alrededor de 4% en el último mes, en parte contenido por operaciones de instrumentos dólar linked y medidas del Banco Central.

Sobre la intervención oficial, Marini sostuvo que el objetivo fue moderar la volatilidad y consideró positivo que se haya permitido cierto movimiento del tipo de cambio. Explicó que el Tesoro no tiene margen para vender divisas porque debe afrontar pagos de bonos globales y bonares en enero: necesita comprar cerca de US$ 2.000 millones y tiene unos US$ 130 millones en su cuenta en el Banco Central, detalló.

Dólar más alto o tasas que vuelven a golpear la actividad

Para Segal, la incertidumbre sobre el financiamiento obliga a pensar qué variable terminará absorbiendo la presión. Una posibilidad es que ceda el dólar, con una depreciación que mejore el superávit comercial y permita acumular reservas, aunque a costa de una inflación más elevada.

La otra alternativa es que cedan las tasas de interés, pero eso podría perjudicar la actividad económica. El economista recordó que durante 2025 hubo episodios de fuerte tensión financiera, con tasas de financiamiento que llegaron al 100% en una jornada y exigencias diarias de encajes para los bancos.

Además, advirtió que la falta de una orientación clara sobre la política monetaria lleva a las entidades financieras a acortar sus horizontes. "O el dólar va encontrando un nivel más sostenible con las fuentes de financiamiento genuinas, o bien la tasa va encontrando un nivel que resiente la actividad y a costa de eso permite planchar el dólar", resumió.