La elevada carga tributaria y el endeudamiento de los hogares reabrieron el debate sobre la necesidad de modificar el sistema impositivo argentino. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, especialistas en materia tributaria analizaron alternativas para aliviar las deudas de las familias, transparentar los impuestos que pagan los consumidores y mejorar la recaudación.

Entre las propuestas de Matías Olivero Vila, Diego Fraga y Guillermo Poch se destacaron la recuperación de la devolución del IVA, la discriminación de los tributos provinciales y la necesidad de vincular la carga impositiva con la calidad de los servicios públicos.

Devolución del IVA y reforma impositiva: las propuestas para aliviar a los consumidores

Matías Olivero Vila planteó que una posibilidad sería reconocer el componente impositivo de determinados consumos financiados, especialmente cuando se trata de productos esenciales. “Si alguien toma un crédito para comprar comida, la comida tiene un IVA y podés neteárselo”, explicó.

El especialista también destacó la importancia de avanzar en la discriminación de todos los tributos, incluidos los provinciales, para que cada ciudadano pueda identificar con precisión cuánto aporta al Estado. “Con la tecnología es muy simple: CUIT contra CUIT, crédito contra crédito”, sostuvo.

Guillermo Poch coincidió con la necesidad de profundizar la transparencia fiscal y consideró que los sistemas tecnológicos permitirían mostrar la incidencia de los impuestos provinciales. Diego Fraga, por su parte, respaldó la iniciativa y remarcó: “La gente, si no sabe lo que paga, no va a reclamar”.

La discusión también incorporó otra dimensión: conocer el destino de los recursos públicos. Olivero Vila sostuvo que no alcanza con informar cuánto se recauda, sino que también debe explicarse qué se hace con ese dinero. “Para qué lo pago, qué hacen con mis impuestos, eso es básico”, afirmó.

Otro de los ejes fue la posibilidad de recuperar mecanismos de devolución del IVA sobre las compras realizadas con tarjeta. Fraga recordó que esa herramienta tenía un efecto adicional sobre la formalización económica. “Funcionaba, aparte, formaliza la economía”, señaló, y consideró que su eliminación respondió a cuestiones presupuestarias.

Los participantes también debatieron sobre la necesidad de revisar las propuestas legislativas y consultar a especialistas tributarios antes de impulsar modificaciones. En ese sentido, cuestionaron la falta de avances concretos en una reforma impositiva integral.

Olivero Vila puso el foco en la situación de los jubilados y propuso considerar su canasta básica como referencia para evaluar la evolución de los impuestos y el poder adquisitivo.