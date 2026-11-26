La apertura de las importaciones y el cierre de empresas industriales plantean interrogantes sobre el futuro de la producción nacional y el impacto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Las dificultades para competir con productos del exterior y la pérdida de puestos de trabajo forman parte de un escenario que afecta tanto a pequeñas empresas como a grandes industrias.

Sobre este panorama debatieron el economista Leandro Amoretti, el empresario Diego Achilli y Gastón Alonso en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. La conversación comenzó con una pregunta del periodista Fernando Meañoss sobre la respuesta sindical frente al escenario económico y permitió abordar las consecuencias de la apertura comercial, el cierre de fábricas y el rol del Estado.

Amoretti sostuvo que el cierre de empresas no se limita a las pymes

Amoretti describió un contexto de “una ofensiva tan grande” y señaló que, además de los despidos, la apertura importadora afecta tanto a las pequeñas empresas como a grandes firmas industriales. Mencionó fábricas de línea blanca y autopartistas, además de compañías con más de 500 o 1.000 trabajadores.

A su entender, existe un proceso de reconversión que no logra reactivar ni siquiera a sectores que, según dijo, recibieron concesiones del Gobierno. El debate tomó como punto de partida el caso de FATE, una empresa emblemática cuyo cierre fue mencionado en la discusión pública sobre la apertura comercial.

Sobre esa compañía, el economista reconoció que algunas empresas pudieron aprovechar la protección, pero advirtió que eso no justifica “una política de destrucción productiva”. Afirmó que la combinación de apertura total del mercado, apreciación cambiaria y aumento de tarifas resulta “letal”, y cuestionó que el debate sobre los precios y la producción de las empresas no haya tenido suficiente exposición pública.

Achilli cuestionó la apertura comercial desde su experiencia empresarial

Diego Achilli cuestionó que se tome el caso de una empresa como argumento general y comparó esa lógica con decir que “todos los políticos son Adorni”. Desde su experiencia en el sector del helado, planteó que exportar tampoco es sencillo: afirmó que vender productos lácteos a la Comunidad Europea es “imposible”, incluso cuando los números podrían cerrar, por la fuerte presencia de productores franceses.

Achilli sostuvo que la discusión no debería reducirse a “todo cerrado o todo abierto”. El planteo puso el foco en cómo diseñar una transición que contemple las condiciones de competencia y el impacto sobre las empresas locales, sin dar por hecho que la protección o la apertura total sean soluciones suficientes.

Alonso: “¿Preferís pagar el zapato un poco más caro?”

Gastón Alonso llevó la discusión al costo social de los cierres fabriles. Dijo que en distintas ciudades del interior bonaerense cerraron grandes empresas y planteó que la pérdida de 500 puestos de trabajo puede afectar a “las familias de una ciudad entera”.

“¿Preferís pagar el zapato un poco más caro pero tener un grupo en una localidad o familias con un ingreso?”, preguntó. Alonso sostuvo que el debate de fondo es qué modelo económico quiere la Argentina y defendió un Estado que acompañe la actividad: “No existe ningún país que se haya desarrollado con el libre mercado”.