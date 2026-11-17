La reconocida marca danesa de juguetes LEGO abrirá su primera tienda oficial en Argentina, un nuevo paso en su expansión comercial en América Latina. El local estará ubicado en el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires, y permitirá a la compañía contar con un espacio exclusivo de venta de sus productos en el mercado local.

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El anuncio fue realizado este lunes 16 de noviembre por el presidente Javier Milei, quien difundió un video animado en su cuenta de Instagram y vinculó la llegada de la tienda con las medidas de apertura económica impulsadas por su gobierno.

"LEGO abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei", señala el mensaje difundido por el mandatario. La publicación presenta una figura animada del Presidente, construida con la estética de los tradicionales ladrillos, frente a un local de la marca.

Dónde estará la primera tienda oficial de LEGO en Argentina

El nuevo establecimiento funcionará en el tercer piso de Unicenter Shopping, ubicado en Martínez, partido de San Isidro. Se trata de uno de los centros comerciales más importantes del país, perteneciente al grupo chileno Cencosud.

Por el momento, no se informó una fecha exacta de inauguración ni se difundieron detalles sobre las dimensiones del local, la inversión necesaria para ponerlo en funcionamiento o la cantidad de trabajadores que contratará.

La marca ya tiene presencia comercial en Argentina a través de Brickstore, un operador local que comercializa sus productos mediante una tienda online y un espacio de venta dentro del mismo shopping.

La novedad, por lo tanto, no implica que LEGO comience a vender sus juguetes por primera vez en el país, sino que sumará su primera tienda oficial exclusiva, bajo un formato comercial diferente al utilizado hasta ahora.

LEGO amplía su presencia en América Latina

Con la apertura anunciada, Argentina se incorporará a la red de países latinoamericanos que cuentan con tiendas oficiales de la compañía, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

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Fundada en 1932 en Billund, Dinamarca, por Ole Kirk Kristiansen, LEGO se convirtió en una de las principales fabricantes de juguetes del mundo, reconocida por sus sistemas de bloques de construcción.

La empresa mantiene su estructura de propiedad familiar y comercializa sus productos en más de 120 países.

De acuerdo con los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el grupo contaba con 34.000 empleados y 1.106 tiendas en todo el mundo, mientras que sus ingresos registraron un crecimiento interanual del 21%.

Milei vinculó la apertura con su política comercial

El Presidente presentó la llegada de la tienda como parte de los resultados de las políticas de desregulación y apertura comercial de su administración.

Sin embargo, el anuncio no estuvo acompañado de información sobre el monto de inversión, la estructura societaria que operará el comercio o la modalidad de abastecimiento de los productos que se ofrecerán en Argentina.

La apertura representa una ampliación de la presencia comercial de una marca internacional que ya operaba en el mercado argentino mediante distribuidores.

La confirmación de la fecha de inauguración y de los detalles del nuevo establecimiento permitirá conocer el alcance de esta expansión, en un mercado donde el consumo de bienes importados y la competencia comercial ocupan un lugar central en la agenda económica.

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