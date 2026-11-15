De Vaca Muerta a las hamburguesas: el desembarco de Manzano en el consumo masivo

El empresario José Luis Manzano concretó dos operaciones que lo llevan al consumo masivo, un sector en el que no tenía presencia. A través de Integra Capital, acordó la compra de Burger King Argentina al grupo mexicano Alsea y se sumó como socio a GDN Argentina, la empresa de Francisco de Narváez que adquirió los más de 900 supermercados de DIA. Las dos operaciones se conocieron entre el viernes y el sábado.

Manzano construyó su grupo en los sectores que hoy son los más rentables del país, como el petróleo de Vaca Muerta, los servicios públicos y las estaciones de servicio. Ahora entra en un sector golpeado por la caída de la actividad, donde las ventas bajan y las empresas valen menos.

Alsea firmó el viernes un acuerdo vinculante para vender su filial argentina, después de casi un año de búsqueda de comprador. Para encontrar un interesado, el grupo mexicano había recurrido al BBVA, en el marco de una retirada regional que también alcanzó a sus operaciones en Chile y México. La transferencia todavía debe pasar por las autorizaciones regulatorias.

Con la compra de Día, De Narváez concreta el sueño de reflotar el negocio familiar

La cadena de hamburguesas desembarcó en el país en 1989, con su primer local en el barrio de Belgrano, y hoy suma 107 locales entre propios y franquiciados. Durante casi tres décadas fue la principal competidora de McDonald’s, pero en 2018 Mostaza le quitó el segundo puesto. Desde entonces ocupa el tercer lugar del mercado, y la empresa apostó a renovar sus locales y a una oferta de mayor calidad para recuperar terreno.

Las dificultades de la marca vienen de antes de la pandemia. Con la cuarentena, Alsea tuvo que cerrar sucursales y reorganizar su red, y desde entonces no logró que el negocio volviera a crecer. La venta, sin embargo, no implica la salida del grupo mexicano de la Argentina: seguirá al frente de Starbucks, que tiene 133 locales y mejores resultados.

Uno de los planes de Manzano es instalar Burger King en las estaciones Shell más importantes del país, en una estrategia similar a la que YPF desarrolló con McDonald’s. Las 892 estaciones de la red las opera Sígnar Energy, que pertenece en un 60% a la trader suiza Mercuria, en un 20% a Manzano y en otro 20% a Edenor.

El regreso de De Narváez a los supermercados de cercanía

El sábado, GDN Argentina, dueña de ChangoMás, anunció la compra de la operación local de DIA con la incorporación de Integra Capital como socio. La operación rondaría los 53,8 millones de dólares, según trascendió. Con las nuevas sucursales, concentradas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, GDN llega a más de 1.000 tiendas en 22 provincias y más de 15.000 empleos directos e indirectos. Según fuentes del sector, De Narváez suma así cerca del 22% del mercado.

De Narváez conoce el negocio desde 1988, cuando empezó a gestionar Casa Tía, la cadena familiar que vendió en 1999. En noviembre de 2020 compró las operaciones de Walmart en el país y creó ChangoMás, la marca que hoy da nombre al estadio Monumental de River. Después fracasó en su intento de quedarse con Carrefour Argentina. Con DIA, vuelve al formato de cercanía, con locales chicos de barrio y compras diarias.

La relación entre los dos empresarios tiene antecedentes. Cuando De Narváez decidió vender el diario El Cronista Comercial, los compradores fueron Manzano y su socio Daniel Vila, en 2021.

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Del petróleo a los medios

Exministro del Interior de Carlos Menem, Manzano desarrolló su perfil empresario en sectores regulados y estratégicos. En petróleo, es dueño de Phoenix Global Resources (PGR), con actividad en Vaca Muerta y una futura venta a la estadounidense Continental Resources, de Harold Hamm. En PGR y en Shell, su socio es Mercuria.

En servicios públicos, controla Edenor junto con Vila y Mauricio Filiberti, y la distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa. A través de Edenor, acordó comprarle a YPF el 70% de Metrogas por 780 millones de dólares. Metrogas atiende a más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano.

Integra Capital también tiene negocios en minería y en medios y telecomunicaciones. Entre ellos figuran el Grupo América, Telefe, el diario La Capital de Rosario y la ex Telefónica del Perú, que opera la marca Movistar.

Un sector en caída

El consumo masivo atraviesa una caída sostenida. Según la consultora Scentia, en septiembre las ventas en grandes superficies bajaron 2,6% interanual en volumen, y en los autoservicios independientes, 3,7%. Las familias tienen menos ingreso disponible por el aumento de los servicios y los gastos fijos, y compran solo lo necesario.

En ese contexto, varias multinacionales dejaron el país o están en proceso de hacerlo, y eso abre la puerta a empresarios locales que pueden comprar activos a precios más bajos. Con Burger King y DIA, Manzano completa una cadena que va desde el pozo petrolero hasta la estación de servicio, el local de comida y el supermercado de barrio.