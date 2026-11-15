Histórico: el petróleo superó a la harina de soja y lidera el ranking de exportaciones argentinas

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026 y desplazó a la harina de soja, que históricamente ocupó el primer lugar del ranking. El avance de Vaca Muerta fue determinante para este cambio, que marca un giro en el perfil exportador del país, tradicionalmente asociado a la producción agropecuaria. Así lo indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre la base de datos del INDEC.

Hay una paradoja detrás de este cambio: Vaca Muerta, cuyo nombre tiene una connotación negativa para el campo, terminó convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía argentina. El desarrollo del yacimiento neuquino modificó el perfil exportador del país y permitió que el petróleo desplazara a uno de los productos más tradicionales del sector agropecuario.

Entre enero y septiembre, las exportaciones de petróleo crudo generaron US$7.753 millones, un crecimiento del 58,6% interanual. En tanto, los despachos de harina de soja acumularon US$6.971 millones, con una suba del 7,4% respecto del mismo período de 2025. De esta manera, el sector hidrocarburífero logró superar a uno de los productos más representativos del campo argentino.

La diferencia entre ambos rubros también se refleja al comparar su evolución durante los últimos cinco años. Según detalló el informe, el valor exportado de petróleo fue 6,5 veces superior al registrado en 2021. Por el contrario, las ventas externas de harina de soja representaron apenas tres cuartas partes del monto alcanzado en aquel año.

Detrás de este cambio aparece principalmente el crecimiento de la producción en Vaca Muerta. La expansión de la explotación de reservas no convencionales permitió acelerar la actividad hidrocarburífera y dejar atrás años de estancamiento, con un incremento de los volúmenes disponibles para abastecer el mercado interno y generar excedentes exportables.

A ese crecimiento se sumó un escenario internacional favorable para el precio del crudo. Durante 2026, el barril de petróleo Brent llegó a superar los US$100 luego del cierre del Estrecho de Ormuz y registró una cotización promedio un 23% superior a la del año anterior.

El complejo sojero, en cambio, enfrenta mayores limitaciones estructurales. De acuerdo con el análisis de la BCR, la producción mundial de harina de soja se duplicó en las últimas dos décadas, impulsada por los mandatos globales de biocombustibles, que aumentaron la demanda de aceite. Sin embargo, el consumo de harina creció a un ritmo menor que la oferta, lo que generó una mayor disponibilidad del producto y mantuvo sus precios internacionales bajo presión bajista.

El protagonismo que ganó el sector energético también tuvo consecuencias en el resultado general del comercio exterior. Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los US$12.452 millones, un incremento del 53,6% interanual. En paralelo, las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se ubicaron en US$3.025 millones.

La diferencia entre ambos movimientos dejó un superávit comercial energético de US$9.427 millones, un máximo histórico. Para dimensionar su importancia, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que ese saldo representó el 44,5% del superávit comercial argentino, que totalizó US$21.198 millones durante el mismo período.

Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) también confirman esta tendencia. El balance de cobros y pagos de bienes del sector energético arrojó un saldo neto favorable de US$7.890 millones en los primeros nueve meses de 2026, frente a los US$4.337 millones registrados durante igual período del año anterior.

Al analizar este escenario, la BCR sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país, con un aporte cada vez más significativo a la generación de divisas y al sostenimiento del superávit comercial argentino.

De cara a los próximos años, la entidad advirtió que para consolidar esta transformación será fundamental garantizar la continuidad de las inversiones y avanzar en la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación.

PC