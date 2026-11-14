José Luis Manzano compró Burger King en Argentina y proyecta llevar la cadena a las estaciones Shell

José Luis Manzano concretó una nueva adquisición que amplía su presencia en el mercado argentino. Después de participar en la compra de los activos de Shell y avanzar en la operación por Metrogas, el empresario mendocino acordó la compra de Burger King Argentina al grupo mexicano Alsea, a través de su holding Integra.

La operación se confirmó este viernes con la firma de un acuerdo vinculante entre las partes. El traspaso todavía debe cumplir con autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales en este tipo de transacciones. De concretarse, Manzano quedará al frente de una red de 107 locales, entre propios y franquiciados, que la cadena de hamburguesas tiene en el país.

La intención de sumar Burger King al grupo empresario había trascendido semanas atrás. El objetivo es integrar la cadena de comida rápida a las estaciones de servicio Shell, para ampliar la oferta comercial de esos establecimientos y atraer nuevos clientes. La operación no implica adquirir la propiedad mundial de la marca, que pertenece a Restaurant Brands International, sino el negocio que explota la cadena en Argentina.

La integración con Shell y la competencia con YPF

El vínculo entre Manzano y la red de estaciones Shell se articula a través de Sígnar Energy, la sociedad que opera los activos adquiridos a Raízen. El empresario posee el 20% de esa compañía, mientras que el trader suizo Mercuria controla el 60% y Edenor tiene el 20% restante. La participación en ambos negocios abre la posibilidad de conectar la actividad gastronómica con la red de combustibles. Sin embargo, la instalación de locales dependerá de la disponibilidad de espacio y de la demanda de cada estación. También deberá definirse cómo convivirá Burger King con Shell Select, que ya comercializa alimentos y bebidas.

La estrategia apunta a competir con el formato que desarrollaron YPF y Arcos Dorados, operadora de McDonald's, que combina restaurantes y tiendas Full en un mismo predio. La apuesta comercial es captar público durante los horarios de almuerzo y cena, además de los consumidores que llegan a cargar combustible.

Para Alsea, la venta representa un nuevo intento de desprenderse de la operación argentina. En 2025 había recibido ofertas que no alcanzaron sus expectativas. La cadena es administrada en el país por Fast Food Sudamericana y está presente desde 1989. Sus contratos de franquicia, que habilitan el uso de la marca y del sistema comercial en determinadas ubicaciones, forman parte central del negocio.

Un grupo empresario en expansión

La compra de Burger King se suma a una serie de operaciones con las que Manzano amplió su participación en combustibles, energía y servicios públicos. Uno de los movimientos centrales fue la adquisición de los activos argentinos de Raízen, que incluyen la refinería de Dock Sud, una red de 892 estaciones Shell, la planta de lubricantes de Barracas y distintas instalaciones de abastecimiento y logística. La nueva estructura opera bajo el nombre Sígnar Energy y conserva el uso de la marca Shell mediante una licencia.

Otra operación relevante de 2026 fue el acuerdo para comprarle a YPF el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía por 780 millones de dólares. La distribuidora atiende a más de 2,4 millones de clientes en la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano bonaerense. La operación se integra a la estrategia de expansión de Edenor, compañía que Manzano controla junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

El grupo también tiene inversiones en el sector minero. Edenor posee participaciones del 40% en Polimetales del Noroeste, vinculada con la exploración de cobre, y del 15% en Integra Recursos Naturales Minerales, enfocada en litio. Ambas inversiones están radicadas en Catamarca y fueron valuadas en conjunto en 55.988 millones de pesos.