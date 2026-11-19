En una charla con RDEco, por +Perfil, los analistas económicos Sebastián Menescaldi y David Duek cuestionaron la falta de definiciones sobre el rumbo de la política económica y plantearon que una mayor claridad en las medidas, junto con una flexibilización de las restricciones cambiarias, podría contribuir a reducir el riesgo país y mejorar las expectativas del mercado.

Al ser consultado sobre si el Estado está sobrecastigando a la Argentina, Diego Estévez fue contundente y respondió: “Absolutamente”. Para el economista, uno de los problemas centrales está relacionado con la falta de señales concretas sobre los próximos pasos del equipo económico. “Creo que el equipo económico no está haciendo lo suficientemente claro cuál va a ser su próximo diseño de política económica”, sostuvo.

La falta de definiciones económicas y el impacto sobre el riesgo país

Además, describió una situación de estancamiento en las decisiones oficiales: “Yo lo siento al equipo económico como que está cristalizado, no avanza ni por acá ni por allá”. En ese sentido, consideró que el Gobierno necesita comunicar un conjunto de medidas que permita modificar las expectativas financieras y recuperar la confianza de los inversores.

“Hace falta, en mi impresión, para bajar ese riesgo país de un saque, hacer un paquete de anuncios”, afirmó Estévez.

Entre las medidas que mencionó, destacó la necesidad de comenzar a flexibilizar las restricciones que todavía afectan el funcionamiento del mercado cambiario. Sobre este punto, realizó una distinción entre la libertad para acceder al mercado de cambios y la posibilidad efectiva de operar: “No hay que confundir libertad en el mercado de cambios con libertad para operar, son dos cosas completamente distintas”.

El planteo apunta a que, más allá de los avances en materia cambiaria, todavía existen condicionamientos que pueden influir sobre la formación de precios y las expectativas de los agentes económicos.

Dólar y Banco Central: por qué advierten que el Gobierno no debe frenar al mercado

La evolución del tipo de cambio también concentró buena parte del intercambio. Sebastián Menescaldi señaló que durante el mes se registró una aceleración respecto de la dinámica que se venía observando: “Este mes ya avanzamos 2%, cosa que rompimos un techo que venía desde julio, que era del 1% mensual”.

El economista también se refirió a las intervenciones oficiales para contener los movimientos cambiarios y explicó que el Gobierno estuvo operando mediante instrumentos financieros para evitar nuevas subas.

“El Gobierno de hecho estuvo esperando ayer y antes de ayer, vía futuros, vía venta del dólar link, para que el tipo de cambio no suba”, explicó.

Sin embargo, Menescaldi consideró que el movimiento reciente del dólar responde también a factores internacionales. “Lo que estás viendo es global, lo viste con el real, lo viste con el peso chileno, es algo global me parece la cuestión, excede a Argentina”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, planteó cuál debería ser el comportamiento del Banco Central frente a las fluctuaciones cambiarias: “El mejor comportamiento del Banco Central sería sostener la tendencia, que la tendencia sea la que diga el mercado, y luego reducirme la volatilidad”.

En esa línea, advirtió sobre los riesgos de intentar controlar artificialmente el tipo de cambio: “No me sirve que un tipo de cambio un día me suba 5% porque no hubo oferta, eso claramente no sirve. Ahora, tampoco intenten luchar contra la ley de gravedad”.

Por su parte, David Duek aportó una mirada sobre las referencias que ofrecen los mercados financieros para evaluar el valor del dólar. Al analizar la cotización del contado con liquidación, señaló que “tiene margen para hacerlo”, aunque aclaró que esa referencia no implica necesariamente que el dólar local deba alcanzar el mismo precio.

Según explicó, “te da una noción de lo que el mercado dice que debería valer”.

Finalmente, Menescaldi alertó sobre las consecuencias de sostener desequilibrios cambiarios durante demasiado tiempo y generar expectativas de corrección. “Cada vez que es insostenible, terminás en expectativa de devaluación y en la inflación esperada hacia adelante”, concluyó.