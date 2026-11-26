El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío financiero de cara a 2027: conseguir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda en un escenario de suba del riesgo país, incertidumbre política y dificultades para obtener financiamiento. El economista Gastón Alonso advirtió que el principal problema es la falta de divisas para cumplir con los compromisos y puso en duda la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos pagos.

Durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Alonso y el economista Julio Gambina analizaron las necesidades de financiamiento del país. Según las estimaciones de Gambina, los requerimientos de divisas rondan los US$ 40.000 millones si se suman los vencimientos del Tesoro, las obligaciones negociables de las empresas y los compromisos provinciales. Ambos también advirtieron sobre las dificultades para refinanciar la deuda, mientras que Leandro Amoretti y el empresario Diego Achilli plantearon la situación de las pymes.

Alonso advirtió que faltan dólares para pagar la deuda

Alonso explicó que el riesgo país comenzó a subir en agosto, cuando empezaron a conocerse datos negativos de actividad y se profundizó el malestar social. “Que el EMAE haya subido dos meses seguidos no significa que la industria, la construcción y el comercio estén muy mal desde que arrancó el gobierno”, señaló.

El economista sostuvo que el mercado también observa el escenario político y las posibilidades de un cambio de gobierno. “Cuando al gobierno no le está yendo bien, no hay mucho pensamiento en la gente de a ver cómo es. Si esto no está yendo bien, yo voto al que está enfrente”, afirmó.

Alonso detalló que el Tesoro necesita alrededor de US$ 25.000 millones, sin contar los Bopreales, y que inicialmente faltarían unos US$ 5.000 millones. Según explicó, el Gobierno había colocado bonos en dólares por poco más de US$ 6.000 millones, pero la incertidumbre electoral complica la posibilidad de seguir financiándose.

“Cuando empieza a subir la probabilidad de que vos no reelijas y justamente venga la oposición, el mercado lo que ve es: no vas a poder pagar, porque yo no te voy a comprar un bono que vence después de 2027”, planteó.

Gambina estimó que se necesitan US$ 40.000 millones para afrontar los compromisos

Julio Gambina amplió el cálculo de los vencimientos y sumó las obligaciones negociables de las empresas y las deudas provinciales. “Entre todo eso juntamos aproximadamente 40 mil millones de requerimientos de divisas para la Argentina”, afirmó.

El economista consideró que el mercado percibe inconsistencias en el programa financiero y busca proteger su capital, pero también condicionar las decisiones del Gobierno y de las posibles alternativas políticas. “Hay una racionalidad muy clara de negociar, exigir y buscar la ganancia financiera”, sostuvo.

Gambina agregó que el riesgo país argentino subió más que el de otros países comparables de la región. A su entender, ese comportamiento refleja tanto las dificultades del programa económico como la presión del mercado sobre las decisiones políticas.

El riesgo de una reestructuración de la deuda y una profecía autocumplida

Alonso advirtió que, si el mercado anticipa dificultades para pagar, puede vender los bonos y provocar una caída de sus precios y una suba de las tasas. “Se genera ahí una profecía autocumplida: como vos no me vas a pagar, yo vendo los bonos y, por ende, bajan los precios y suben las tasas”, explicó.

El economista también planteó que podría haber una reestructuración de la deuda si cambia el Gobierno o si continúan las tensiones financieras. “Va a haber una natural reestructuración de esa deuda”, sostuvo.

Por su parte, Leandro Amoretti llevó la discusión a la economía real y reclamó atención para las pequeñas y medianas empresas. Afirmó que, según sus cifras, más de 35.000 pymes cerraron y cerca de 500.000 personas perdieron el empleo. Además, señaló que las pymes generan el 80% del trabajo registrado.

El reclamo de las pymes: “Nadie nos tiene en cuenta”

El empresario pyme Diego Achilli reclamó que la discusión económica contemple la situación de las pequeñas y medianas empresas. “Ya más de 35.000 pymes cerraron, casi 500.000 tipos empleados, gente se quedó sin laburo”, afirmó.

Achilli sostuvo que las pymes generan el 80% del empleo formal y cuestionó la falta de líneas de crédito y de políticas específicas para el sector. “Somos los que realmente empujamos el carro”, dijo, y reclamó que el Gobierno tenga en cuenta a las empresas que generan empleo y consumo.