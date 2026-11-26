El empresario Diego Achilli cuestionó el impacto de la reforma laboral y aseguró que, desde su experiencia, la ley está orientada a facilitar los despidos y no a generar nuevas contrataciones. “La ley está pensada para eso”, afirmó, al describir el deterioro del mercado de trabajo y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

Durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Achilli advirtió que la falta de empleo afecta tanto a los trabajadores como a sus familias y expuso la situación que observa en su actividad empresarial. Como ejemplo, mencionó los despidos en el sector automotor y la falta de nuevas oportunidades laborales.

Los despidos en el sector automotor y el impacto sobre las familias

El empresario puso como ejemplo la situación del grupo Stellantis en Tres de Febrero y cuestionó que la reforma laboral pueda presentarse como una herramienta para generar empleo. “Nosotros tenemos el grupo Stellantis en Tres de Febrero. Ya echó a más de mil personas”, señaló.

Achilli remarcó que detrás de cada despido hay un impacto que excede al trabajador que pierde su puesto. “Yo te cuento, como te decía, hablo de cosas concretas y reales”, afirmó, antes de mencionar los más de mil puestos de trabajo eliminados.

“Entonces son mil tipos. Después podemos discutir, como bien dice él, podemos hablar del mundo del automotriz, que es un mundo complicado. Hay un montón de cosas para charlar”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que el efecto de los despidos no se limita a las personas que pierden su empleo. “Pero lo que digo es, esas mil personas son 4 o 5 mil personas que quedaron sin trabajo”, afirmó, al referirse al impacto sobre los grupos familiares.

A partir de esa situación, Achilli cuestionó directamente el objetivo de la reforma laboral. “Entonces digo, ¿para qué hicieron la ley? Para echar a la gente”, planteó.

La falta de trabajo y la ausencia de nuevas contrataciones

El empresario aseguró que no observa una recuperación de las contrataciones y que la falta de empleo se refleja en la cantidad de personas que buscan una oportunidad laboral. “Yo no creo que haya habido una persona, lo encontré en el último año, una persona que me dijo: ‘Quiero buscar a alguien para tomar a una persona’”, afirmó.

En ese sentido, contó que recibe entre 15 y 20 correos electrónicos diarios de personas que se ofrecen para trabajar. “Nosotros somos una empresa X, no somos nadie”, señaló, al explicar que la cantidad de consultas que recibe no responde al tamaño de una gran compañía.

Achilli detalló que su empresa tiene entre 58 y 60 empleados, mientras que el ecosistema de franquicias que integra reúne alrededor de 700 u 800 trabajadores. “Pero lo que digo es, hoy no hay trabajo”, insistió.

La preocupación por el presente de las pymes

Achilli describió el escenario actual como una combinación de empresas que intentan sostenerse y personas que buscan empleo sin encontrar oportunidades. “Esa es lamentablemente la verdad de la economía argentina. Una economía sin trabajo, con los negocios subsistiendo, y con la gente buscando trabajo”, afirmó.

El empresario también vinculó su preocupación con la trayectoria de su familia en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. “Me encantaría que eso se revierta, porque como hace 54 años que nuestra familia es una familia pyme, se dedica al mundo del trabajo”, sostuvo.

“La verdad es que es muy triste esto”, concluyó, al describir la situación que observa en su actividad cotidiana y el impacto de la falta de empleo sobre las empresas y los trabajadores.