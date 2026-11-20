El acceso al crédito es una de las condiciones fundamentales para el funcionamiento de la economía, pero en la Argentina el financiamiento enfrenta un obstáculo adicional: la elevada carga impositiva. Un informe elaborado por la consultora internacional BDO, solicitado por la organización Lógica, puso en números el impacto de los tributos sobre los préstamos bancarios y reveló que de cada $1.400 que paga un deudor, $400 corresponden a impuestos y apenas $1.000 llegan al banco.

Matías Olivero Vila describió el resultado como una muestra del descontrol tributario y sostuvo que la diferencia con otros países es contundente. Según explicó, mientras 23 de las 30 economías más importantes del mundo no aplican IVA sobre los intereses de los préstamos bancarios, la Argentina mantiene una alícuota del 21%.

El peso de los impuestos sobre los préstamos bancarios

A ese gravamen se suman Ingresos Brutos, con tasas que pueden alcanzar el 9%, y los tributos municipales, que en algunas jurisdicciones llegan al 7,5%. También se aplica el impuesto de Sellos, con una alícuota del 1,33%.

“De cada 1.400 pesos que un deudor argentino paga bajo un préstamo bancario, 1.000 van a parar netos al banco y 400 son impuestos”, resumió Olivero Vila en RDEco por +Perfil. Y advirtió que no se trata solamente de una cuestión nacional: “El peso fundamental de lo que son los impuestos sobre el financiamiento lo tienen las provincias”.

Provincias y municipios, en el centro de la carga tributaria

El especialista explicó que aproximadamente el 70% de los $400 recaudados por cada $1.400 termina en manos de provincias y municipios. En el caso del IVA, precisó que, aunque la recaudación es nacional, una parte significativa se distribuye mediante la coparticipación.

En ese contexto, Diego Fraga señaló que algunas jurisdicciones comenzaron a reducir la presión fiscal para atraer operaciones financieras. Mencionó el caso de Tres de Febrero, donde se aplicaron rebajas sobre los tributos que afectan al crédito.

Fraga también hizo referencia a las tensiones que generó la posibilidad de que determinados clientes digitales operen desde la jurisdicción que elijan. Según explicó, la Comisión Arbitral reaccionó con una norma para contrarrestar esa alternativa.

El IVA y el debate pendiente por la coparticipación

Por su parte, Guillermo Poch explicó que las pequeñas y medianas empresas pueden computar el IVA de sus compras como crédito fiscal y utilizarlo para compensar el débito fiscal. Sin embargo, planteó que el esquema de coparticipación abre un debate más profundo sobre quién soporta realmente la carga tributaria.

“Hace 30 años que la Argentina viene de incumplimiento de mandato constitucional, de que se tendría que haber sancionado una nueva ley de coparticipación”, señaló Poch.