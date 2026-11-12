RDEco: una economista reveló cómo corregir el tipo de cambio sin afectar el superávit fiscal

La inflación en dólares y el atraso cambiario pueden convertirse en uno de los principales desafíos económicos para el gobierno de Javier Milei de cara a 2027. La economista Belén Olaiz advirtió que, aunque por ahora la situación no se traduce en un desequilibrio externo evidente, la brecha entre los precios y el tipo de cambio puede alimentar expectativas de devaluación y generar incertidumbre sobre la continuidad del programa económico.

En diálogo con Fernando Meaño para Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Olaiz puso el foco en la diferencia entre la evolución del dólar y la inflación: mientras el tipo de cambio subió un 6% en lo que va del año, los precios avanzaron un 26%. Para la economista, el fenómeno todavía encuentra cierto contrapeso en la competitividad de los sectores exportadores y en un nivel de actividad que no impulsa con fuerza las importaciones, pero podría complicar el panorama del próximo año.

El atraso del dólar alimenta las expectativas de devaluación

“Cuanto más se atrase el tipo de cambio este año, más se van a alimentar expectativas de devaluación el año que viene”, sostuvo Olaiz. A ese escenario le sumó la incertidumbre electoral, ya que, según planteó, la continuidad del marco económico impulsado por Milei no está garantizada después de los comicios.

La economista explicó que el mercado también observa la posibilidad de que cambien las reglas de una economía más abierta y desregulada. Si bien consideró que la situación argentina no se aparta demasiado de lo ocurrido en otros programas de estabilización de América Latina, advirtió que la inflación empieza a mostrar dificultades para seguir bajando y que el crecimiento todavía no termina de convencer.

“Hacen falta algunos ajustes en el programa”

Olaiz aclaró que no considera necesario un cambio significativo en el plan económico, aunque sí cree que el Gobierno debería introducir modificaciones. Entre ellas, destacó una mayor flexibilización cambiaria y una estrategia de comunicación que reconozca las dificultades que atraviesan los ingresos y los sectores que todavía no participan de la recuperación.

“Pareciera que al Gobierno le tiene mucho miedo a subir el tipo de cambio”, señaló. Según su análisis, existe margen para permitir una depreciación sin provocar necesariamente un traslado significativo a los precios, como, afirmó, ocurrió durante el año pasado.

Consultada sobre qué medidas tomaría para mejorar las perspectivas electorales del oficialismo, Olaiz planteó que avanzaría en esa dirección. También mencionó la necesidad de implementar acciones para mejorar la situación de los deudores, en un contexto en el que todavía existe un nivel importante de mora, y de sostener una tasa real positiva, pero evitando episodios de volatilidad que resultan disruptivos para el mercado.

El riesgo de esperar hasta después de las elecciones

La posibilidad de ajustar el tipo de cambio sin desarmar el programa también fue planteada por Ramiro Goncalves durante la conversación. El economista consideró que el Gobierno podría enfrentar dificultades si posterga las correcciones hasta después de los comicios: “¿Vamos a estar un año así resistiendo? Lo veo, no sé, como bastante complicado”, advirtió.

Goncalves explicó que las expectativas de una futura devaluación pueden trasladarse anticipadamente a los precios. Si las empresas creen que deberán recomprar sus productos a un dólar más alto, pueden aumentar sus precios desde ahora, incluso cuando el tipo de cambio permanezca contenido.

Para Olaiz, los ajustes no necesariamente implican abandonar los objetivos centrales del programa. “Hay bastantes cuestiones que se pueden hacer sin poner en riesgo el objetivo de superávit fiscal”, sostuvo, al defender una corrección gradual que permita reducir las tensiones cambiarias y mejorar las condiciones económicas antes de las elecciones.