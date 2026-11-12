Argentina, ¿cara o barata en dólares?: los 5 rubros que cuestan más que en América Latina y dónde somos más baratos

Una pregunta recurrente para los que visitan el país y para los mismos habitantes: ¿Argentina está cara o barata en dólares? La respuesta depende de qué se comprende y con qué país se realiza la comparación . Mientras el costo de vida general se encuentra ligeramente por debajo del promedio de América Latina , salir a comer, comprar ropa o pagar servicios de comunicaciones resulta más caro que en buena parte de la región. En cambio, alimentos, salud y vivienda presentan precios relativamente más bajos.

Así lo muestra el último Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar , correspondiente a agosto de 2026 y difundido en noviembre, que compara los niveles de precios de Argentina con los de otros países , utilizando el dólar oficial y considerando las diferencias en el costo de vida.

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Según el relevamiento, Argentina es un 1,7% más barata que el promedio latinoamericano , pero presenta precios superiores en cinco de los rubros una vez analizados. En tres de ellos -restaurantes, indumentaria y comunicaciones- se ubica como el país más caro de la región.

La comparación también permite analizar cómo evolucionaron los precios desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Según el relevamiento, Argentina se encareció un 3% en dólares desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026, aunque se abarató frente al promedio latinoamericano durante ese mismo período.

Los resultados muestran que la discusión sobre si el país está caro en dólares no tiene una respuesta única: depende de la evolución del tipo de cambio, de los precios internos y de lo que sucede en las economías con las que se compara.

Cuánto cuesta vivir en Argentina frente a Brasil, Chile y Uruguay

El informe de construye un índice que toma como referencia el nivel promedio de precios de América Latina, al que asigna un valor de 100.

Argentina registra 98 puntos , lo que significa que su nivel general de precios se encuentra aproximadamente un 1,7% por debajo del promedio regional.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre países.

Uruguay aparece como uno de los más caros de la región, con un índice de 145 puntos. Le siguen Costa Rica, con 134, y México, con 114.

Chile registra 99 puntos, prácticamente en línea con Argentina, mientras que Colombia también se ubica alrededor de 98.

En cambio, Brasil tiene un índice de 93 puntos y Paraguay, de 87 , por lo que ambos países resultan más baratos que Argentina en la comparación general.

Ecuador y Honduras también presentan niveles inferiores, con índices de 80 y 86 puntos, respectivamente.

La diferencia es todavía mayor frente a las economías desarrolladas. Según el análisis, Estados Unidos alcanza 198 puntos, Alemania 158 y España 143, lo que refleja niveles generales de precios considerablemente superiores a los argentinos.

De esta manera, Argentina no aparece como un país particularmente caro cuando se compara con el promedio internacional, pero tampoco se encuentra entre las economías más baratas de América Latina.

Restaurantes, ropa y comunicaciones: los rubros en los que Argentina es más cara

La comparación por sectores muestra diferencias mucho más pronunciadas que el índice general.

De los once rubros analizados, Argentina presenta precios superiores al promedio de América Latina en cinco.

Distorsión de precios: la diferencia de valor de un mismo producto puede ser de hasta un 70%

Los restaurantes encabezan la lista, con un nivel de precios 51% superior al promedio regional.

En segundo lugar aparecen las comunicaciones, con precios un 40% superiores al promedio de la región.

El tercer lugar corresponde a indumentaria, con una diferencia del 34%.

También resultan más caros los servicios de recreación, con un 16% por encima del promedio, y el equipamiento del hogar, con una diferencia del 5%.

El transporte, en cambio, se encuentra prácticamente en línea con el nivel regional.

El relevamiento señala que Argentina presenta los precios más elevados de América Latina en restaurantes, indumentaria y comunicaciones.

Pero, aunque el nivel general de precios no se encuentre demasiado alejado del promedio regional, existen sectores que mantienen diferencias significativas frente a otros países.

En qué productos y servicios Argentina es más barata

El escenario cambia cuando se observan otros componentes del costo de vida.

Según el informe, Argentina tiene precios inferiores al promedio regional en cinco de los once sectores estudiados.

Entre ellos aparecen los alimentos, cuyo nivel de precios es aproximadamente un 4% inferior al promedio latinoamericano.

La educación presenta una diferencia cercana al 7%, mientras que vivienda y servicios se ubica alrededor de un 10% por debajo del promedio.

Las mayores diferencias corresponden a alcohol y tabaco, con precios un 24% inferiores, y salud, con valores aproximadamente un 36% más bajos.

Estos resultados permiten entender por qué el índice general argentino se mantiene ligeramente por debajo del promedio de América Latina, pese a que determinados bienes y servicios son considerablemente más caros.

También muestran que no todos los precios relativos se comportaron de la misma manera durante los últimos años.

En algunos sectores, los aumentos internos superaron a los de los países vecinos, mientras que en otros se produjo un abaratamiento relativo.

Qué pasó con los precios en dólares desde que asumió Milei

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la evolución del costo de vida argentino desde noviembre de 2023.

Fundar señala que Argentina se encareció un 3% en dólares desde el inicio de la gestión de Javier Milei, tomando como referencia el tipo de cambio oficial.

Sin embargo, durante ese mismo período el país se abarató aproximadamente un 9,2% frente al promedio de América Latina.

La diferencia entre ambos resultados se explica porque no se trata de la misma comparación: el primer indicador mide la evolución de los precios argentinos expresados en dólares, mientras que el segundo incorpora lo ocurrido con los precios y los tipos de cambio del resto de la región.

El informe muestra que el índice general argentino pasó de 108 puntos en noviembre de 2023 a aproximadamente 98 en agosto de 2026.

Es decir, al comienzo del gobierno de Milei el país se encontraba alrededor de un 8% por encima del promedio regional, mientras que ahora se ubica ligeramente por debajo.

No obstante, la evolución fue muy diferente según el rubro.

La indumentaria, por ejemplo, pasó de registrar precios 134% superiores al promedio latinoamericano en noviembre de 2023 a ubicarse un 34% por encima en agosto de 2026.

También se redujeron las diferencias en restaurantes, recreación y equipamiento del hogar.

En cambio, comunicaciones siguió el camino opuesto y se encareció frente a los países vecinos.

Comunicaciones: el sector que más se encareció frente a la región

Entre los once sectores relevados, comunicaciones presenta una evolución particular.

Según Fundar, los precios relativos de las comunicaciones aumentaron un 26,2% desde noviembre de 2023, convirtiéndose en el rubro con mayor encarecimiento frente al promedio latinoamericano durante ese período.

En agosto de 2026, Argentina se ubicó un 40% por encima del nivel regional, frente al 11% que registraba en noviembre de 2023.

El estudio señala que el país pasó a tener los servicios de comunicaciones más caros de América Latina.

También se encarecieron relativamente otros sectores relacionados con los gastos cotidianos.

Vivienda y servicios registró un aumento relativo del 51,5% desde noviembre de 2023, mientras que educación avanzó un 14,4% y transporte, un 4,4%.

En el resto de los rubros se produjo un abaratamiento relativo, aunque algunos continuaron siendo más caros que el promedio regional.

El caso de indumentaria es ilustrativo: pese a que los precios relativos disminuyeron un 42,7% desde noviembre de 2023, Argentina todavía mantiene un nivel de precios un 34% superior al promedio de América Latina.

Argentina, ¿cara o barata?: la respuesta depende de qué se compre

Los resultados del estudio muestran que Argentina se encuentra actualmente cerca del promedio latinoamericano en términos de nivel general de precios.

El país es más barato que Uruguay, Costa Rica y México, se ubica prácticamente en línea con Chile y Colombia, y resulta más caro que Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador.

Pero esa comparación general esconde diferencias relevantes.

Argentina lidera los precios regionales en restaurantes, indumentaria y comunicaciones, mientras que presenta valores inferiores al promedio en alimentos, vivienda, educación y salud.

Al mismo tiempo, desde noviembre de 2023 se redujo la distancia de precios en varios sectores que anteriormente resultaban especialmente caros, aunque otros continuaron encareciéndose.

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