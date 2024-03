Argentina más cara en dólares: ¿Fenómeno pasajero o llegó para quedarse?

Desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y el cambio de rumbo del estilo de la política económica, que incluyó una devaluación del 54% del peso y la corrección -hacia arriba- de muchos precios que se consideraban “pisados”, la Argentina se volvió más cara en dólares que antes del 10 de diciembre.

Por poner un ejemplo, este fenómeno ya se hizo palpable en las fronteras, donde los automovilistas de países vecinos cruzaban hacia el lado argentino para llenar los tanques de sus vehículos.

El litro de nafta, que costaba 0,70 dólares al precio oficial y 0,29 al blue en octubre, y pasó a 1,28 dólar. Durante enero, en Clorinda (limítrofe con Paraguay) la demanda cayó 55%, mientras que en Puerto Iguazú y Posadas (limítrofe con Brasil y Paraguay) se redujo en 37% en ambos casos según la consultora Economía y Energía.

“En los últimos tres meses aumentaron 50% los precios en dólares, por un error de política económica, no por un error del mercado. Aceleró un proceso que no debería haberse dado en un contexto de una economía libre, es decir la que no siguieron (Luis) Caputo y (Javier) Milei”, comentó a PERFIL el abogado y analista financiero Carlos Maslatón.

“La subida en dólares del 150% entre octubre y marzo es recesiva, depresivo porque los ingresos no acompañan ese movimiento, aunque los salarios hayan subido de 20% a 50’% por la apreciación del peso”, agregó Maslatón.

El analista señaló que con el actual Gobierno se mantiene “un esquema argentino donde el Estado mete la mano en los precios, pero no los de las góndolas, sino en los más importantes de la economía, que son el tipo de cambio y la tasa de interés. Si Milei y Caputo hubieran liberado los precios como corresponde en tasa de interés como el precio del dólar, hubiéramos continuado con una tendencia alcista de precios que ya lleva dos años y medio, en términos reales”.

Dolarizar en el sistema de castas

Con respecto a la perspectiva para los próximos meses, Maslatón sostuvo que “ahora el dólar va para arriba, afortunadamente, y para el país habrá más actividad y los salarios en dólares van a subir pero en menor medida. Hay que dejar que los procesos económicos funcionen libremente y no tratar de dirigir aquello que no se debe”.

Para Maslatón, el Gobierno es responsable del encarecimiento en dólares. “Es deliberado, es una ideología que no comparto. Este lunes Caputo trató de morigerar esta ideología, diciendo ‘voy a pagar menos tasa de interés’, pero todavía sigue metido en el error. En realidad, es un error pero que tiene algo, inconsciente o no, para beneficiar a un sector, que es la especulación financiera”.

“Argentina no funciona como país caro, sino como barato o no tan barato. Como país caro, tipo 1981, 2000, 1998 o 2017, no funciona y después viene un crash, por eso esto hay que corregirlo de inmediato” añadió el analista.

Precios dolarizados

Fernando Marull, director de la consultora FMyA, Economía y Finanzas, opinó que Argentina todavía está barata en dólares, en promedio. “Hay sectores más caros relativamente (Transables) que otros (Salarios) por la herencia. Según Indice de ‘Costos en dolares blue’ de fmya.com.ar, hoy da US$ 52, debajo del promedio histórico 30 años de US$ 68”.

“Son señales de ‘normalidad’ subir en dólares”, añadió Marull pero advirtió desde su cuenta de X: “No nos pasemos de rosca. Con la apertura del cepo (esperemos) van a bajar los Transables (importaciones, autos, durables, etc) y subir los No Transables (salarios), buscando el nivel de ‘Unicornio’ (equilibrio)”.

Dolarización a la vista

“Milei va a dolarizar a costa de un gigantesco desequilibrio de precios relativos que llevará años para poder corregirse (todavia no sabemos como lo hará)”, afirmó el economista Carlos Rodríguez en un posteo de su cuenta de X (ex Twitter).

“El plan Caputo arrancó con devaluación fuerte y subiendo la inflación. En tres meses el país ya es uno de los más caros del mundo en dólares, sin que entren dólares”, agregó el referente económico que tuvo Milei hasta poco tiempo antes de asumir como presidente", agregó el economista referente de Milei hasta poco antes de asumir como presidente.

“Una botella de agua mineral en Carrefour Argentina cuesta lo que seis botellas similares en Carrefour Francia. Una heladera LG sale 10 veces en CABA lo que sale el LG USA. Sobran ejemplos. Basta comparar en internet. No hace falta viajar. Algo no está funcionando y va más allá del tipo de cambio”, añadió.

Qué pasa con los ingresos

Un informe de la consultora Econviews muestra que desde la devaluación, la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) pasó de US$ 440 en agosto a US$ 500 en diciembre, luego de las devaluaciones de 20% en agosto y 54% en diciembre.

En el cálculo del informe, con un dólar CCL a $1.090, “el sueldo que se cobra por estos días ya son 617 dólares, una suba acumulada de 40%. Salvo para los que viajan al exterior, es poco consuelo considerando que la canasta básica subió casi 94% en dólares”.

Los productos de la canasta básica que más aumentaron sus precios en dólar blue promedio entre diciembre de 2023 y enero de 2024 fueron el arroz blanco (113%), la harina (103%), los fideos secos (79%), la leche fresca (68%) y la carne picada (38%).