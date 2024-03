El economista Fausto Spotorno analizó la necesidad de conseguir superávit comercial y divisas: "Se espera una disminución en la compra de productos importados debido a la recesión, lo que contribuirá parcialmente a resolver el problema de la falta de dólares", subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, resaltó que "es necesario reformar la estructura económica para adaptarse a las nuevas condiciones".

Fausto Spotorno es director del Centro de Estudios Económicos de OJF & Asociados, profesor de UCEMA, miembro de la Fundación Norte Sur, donde se recopilan datos económicos de la Argentina.

Ayer el INDEC dio el tercer índice de inflación de la era Milei, y con un 13,2% se posicionó también como el más alto desde la salida de la convertibilidad. ¿Cuál es tu evaluación al respecto y de la marcha de la economía en general?

Así como está planteado hoy, el programa económico tiene como prioridad a la inflación, por tanto esa cifra es un buen dato para el Gobierno, ya que consiguió que sea más bajo de lo que se esperaba.

Otro dato interesante es que hubo una gran dispersión de los datos de inflación entre regiones, o sea, el mismo producto aumentó de diferentes maneras en distintos lugares. Esto es una señal de que el programa está funcionando más o menos bien.

Los comerciantes deciden poner otro precio en otro lado según como vendan, hay un proceso de correcciones de precios en la economía y en algunos lugares han sido más fuertes que en otros.

Y todo eso depende de las expectativas, sobre todo a muy corto plazo. O sea, cuando un productor o comerciante pone un producto en la góndola, le pone el precio con el cual cree que va a vender aunque no sabe a ciencia cierta hasta que alguien lo compre. Eso hace que los procesos de baja de inflación sean a prueba y error por parte del comerciante, básicamente, como funciona el mercado. En estos procesos muy cortitos pasan estas cosas y, en este punto del programa económico, es una buena señal que haya dispersión de precios entre regiones.

Imaginemos que en marzo la inflación se mantiene allí por cuestiones estacionales e incluso en mayo logra una inflación de un dígito. ¿Cómo se equilibra eso con la contracción económica que se está produciendo, teniendo en cuenta que hay un 28% de caída de consumo en los dos primeros meses del año, parecido a las cifras del 2002?

La contracción económica que estamos experimentando, aunque puede parecer similar en tamaño a la del pasado, tiene condiciones diferentes y en cierto sentido es necesaria para combatir la alta inflación actual. La sociedad entiende que esta contracción es temporal y necesaria para reducir la inflación.

Parte de esta contracción se debe al exceso de gasto en el pasado, especialmente entre los ingresos medios y altos, donde la moneda de ahorro es el dólar. Durante los últimos años, con un tipo de cambio alto, la gente prefería consumir en lugar de ahorrar, lo que llevó a una expansión del consumo y una disminución del ahorro.

Las exportaciones, la clave del nuevo modelo económico

Sin embargo, este proceso está comenzando a revertirse, ya que los salarios en dólares están aumentando, a pesar de que el poder adquisitivo del salario está disminuyendo. Este cambio representa un giro con respecto al período del cepo, cuando el salario en dólares se desplomaba más que el salario real.

Alejandro Gomel: ¿Qué van a hacer las empresas en este contexto?

La situación económica es interesante para debatir, aunque admito que puede ser un poco dolorosa. La contracción de la demanda puede revertirse a medida que la economía se recupere, con la estabilización de los precios y la mejora en la actividad económica.

Sin embargo, se destaca que el problema más grave radica en el lado de la oferta. La economía se construyó de manera poco saludable hace aproximadamente 20 años, lo que ha llevado a una falta de crecimiento económico en la última década.

Hubo una dependencia de regulaciones y decisiones gubernamentales que ha generado ineficiencias en la producción y la asignación de recursos. Es necesario reformar la estructura económica para adaptarse a las nuevas condiciones.

La Cámara de Comercio de EEUU avaló el rumbo económico del gobierno de Milei

La situación actual presenta el peor escenario posible, con desafíos tanto en la demanda como en la oferta. Habrá conflictos en sectores económicos que deben reformarse y buscar nuevos mercados para superar los desafíos actuales.

Suponiendo que resuelva el tema de la inflación y el déficit fiscal, está la necesidad del superávit comercial y la necesidad de tener dólares. Por un lado, la situación climática que no fue tan benigna como se esperaba y el precio de la soja que ha caído enormemente, plantea que lo que dejarán las exportaciones del complejo agroindustrial no son tan grandes como se esperaba. Esto se suma a que no se haya reiniciado el gasoducto hacia el norte, lo que hace que el balance energético tampoco sea positivo. ¿Cómo imaginás el problema de la falta de dólares, conjuntamente con el atraso cambiario?

En parte, la recesión puede ayudar a resolver el problema: con menos disponibilidad de divisas y una perspectiva de levantamiento del cepo cambiario, se espera una disminución en la compra de productos importados y una menor presión sobre el mercado cambiario. Esto contribuirá parcialmente a resolver la situación.

Respecto al sector agrícola, aunque se espera una cosecha considerable, los precios están disminuyendo debido a la deflación global, especialmente en China, uno de los principales compradores.

Carlos Etchepare sobre la cosecha: “Este año probablemente estaremos duplicando el volumen"

Además, los pronósticos de sequía en Argentina y humedad en otras regiones clave afectarán negativamente la producción agrícola. Aunque esto resultará en una contracción en el valor de las exportaciones, el volumen de la cosecha generará más ingresos en comparación con el año pasado. Sin embargo, en mi opinión, la recesión será el principal factor que disciplinará la disponibilidad de dólares en el país.

El superávit comercial, un objetivo complicado

No parece tan fácil un superávit comercial como se esperaba, ¿cuál es tu pronóstico?

Estoy de acuerdo con vos. Nosotros estábamos esperando que el superávit en cuenta corriente esté en 20.000 millones de dólares y va a estar cerca de 12.000 millones de dólares. Ahora bien, el asunto con ese esquema explica porqué el Gobierno va a retrasando la salida del cepo. De hecho, ahora lo están corriendo para el segundo semestre.

El expresidente Alberto Fernández logró una ampliación del Swap con china por USD 5 mil millones.

¿Ves otra dificultad a superar en que vence el swap con China y, de no renovarse, habrá que pagar en 3 meses cerca de 5.000 millones de dólares?

Es una dificultad, sí. Esto se suma a otros vencimientos de deuda en dólares, totalizando alrededor de 10.000 millones de dólares. Además no sé si se podrá renovar parte de esta deuda o no.

Hay una necesidad de acumular reservas para pagar estas deudas, lo cual ha sido posible hasta ahora principalmente a través de las exportaciones. El gobierno deberá ordenar sus políticas económicas, especialmente en el segundo semestre, abordando aspectos fiscales, monetarios, cambios y de deuda. La prioridad del Gobierno es acumular reservas.

Por el pago de deuda, Economía no pudo repetir en febrero el superávit financiero

El enfoque actual es en la deuda en pesos pero deberá ampliarse para incluir la deuda en dólares, y ajustes fiscales más significativos para lograr el equilibrio fiscal deseado, especialmente dado que la mayor parte del déficit fiscal en Argentina se concentra en el segundo semestre.

