Argentina se abarató en dólares por primera vez desde octubre de 2025

Con la inflación corriendo por encima del movimiento del dólar, Argentina había comenzado a encarecerse desde los últimos meses del año pasado. Sin embargo, este proceso se cortó en junio.

El país se abarató 2% en dólares en junio, de acuerdo con un informe de Fundar. “La baja se explica porque, por primera vez desde octubre de 2025, la variación del tipo de cambio superó a la inflación: los precios aumentaron 1,9% en pesos, mientras que el dólar oficial subió 3,8%”, indica el reporte.

En el sexto mes del año, América Latina se abarató 0,7% y, como resultado, nuestro país se abarató 1,2% frente a la región y volvió a ubicarse levemente por debajo del promedio latinoamericano.

Según el informe, Argentina quedó 1% más barata que el promedio regional y, mientras mantiene niveles de precios inferiores a los de Uruguay y México, se ubica levemente por debajo de Chile y continúa siendo más cara que Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.

Ricardo Arriazu advirtió que "el tipo de cambio se está apreciando" y "Argentina será cara"

En el promedio regional, Argentina es más cara en 5 de los 11 grandes rubros de consumo relevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación y Equipamiento del hogar. Transporte se encuentra en torno al promedio regional.

Los rubros donde Argentina es más barata son Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco, y Salud.

Desde que asumió Javier Milei la presidencia en diciembre de 2023, los precios en dólares de Argentina aumentaron 2,6% desde 2021 lo hicieron en 74,9% por encima de enero de 2021.

Desde Fundar señalaron que en Restaurantes, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar, “nos volvimos un poco menos caros. En cambio, en el caso de Comunicación, nos encarecimos aún más”.

“Argentina tiene las comunicaciones, la indumentaria y los restaurantes más caros de América Latina. En cambio, resulta relativamente más barata en Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco y Salud”, sostiene el informe.

"La tendencia se mantuvo en julio: los datos disponibles muestran que el proceso de abaratamiento continuó, por lo que Argentina probablemente se mantenga por debajo de los valores promedio de la región", añadió Fundar.

Nicolás Sidicaro, investigador de Fundar, comentó que a PERFIL que el relevamiento comenzó a publicarse en 2021 a partir de datos del Banco Mundial. "Desde 2021 en adelante como hubo atrasos cambiarios y devaluaciones en Argentina. Si la devaluación del peso hubiera seguido a la inflación del período, tendríamos que estar 15% más baratos respecto a 2021 cuando empezamos a medirlo".

"Con la devaluación y la inflación al principio de este gobierno, hoy nos deja en el mismo punto que la región. Para volver al nivel de 2021, el tipo de cambio debería estar más caro y la inflación no debería subir, algo que aparentemente no va a suceder", añadió el investigador.

Sidicaro no trató de ponerle un precio al dólar en este contexto: "Hoy el cepo es mucho más relajado que en 2023, los precios relativos son más normales, tarifas más altas, precios de la indumentaria más baratos por las importaciones, etc., pero al mismo tiempo tenemos un nivel salarial menor. Por ello mover el tipo de cambio no implica volver al nivel anterior".

El Índice Big Mac y el valor del peso

Uno de los datos que suele servir para determinar la posición de la moneda local con respecto al dólar es el Índice Big Mac que elabora The Economist. En julio, el precio de la Big Mac de Argentina se ubicó en US$ 5,9, ubicándose 9% por encima (US$ 0,5) del promedio de los 72 países que releva dicha publicación, y resultando prácticamente el mismo que el promedio de países de Latinoamérica.

Con respecto a otros países de la región, el precio de la Big Mac de Argentina resultaba en julio pasado un 26% menor a Colombia y 34% inferior a Uruguay, aunque un 9% superior a Chile y 25% mayor a Brasil.

En el índice tradicional, que solamente compara el precio de la hamburguesa convertido a dólares, el peso apareció 5% subvaluado, ya que el Big Mac en Estados Unidos se ubicó en US$ 6,22.

Sin embargo, al incorporar las diferencias de ingresos per cápita entre los países, el resultado cambia. La versión ajustada del índice determinó que el peso está sobrevaluado en un 19%, lo que ubicó a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más apreciadas frente al dólar bajo ese criterio.

Aplicado mecánicamente al tipo de cambio utilizado en el relevamiento, ese desvío arrojaría una referencia teórica cercana a los $1.753 por dólar. No obstante, se trata de una estimación derivada del indicador y no de una proyección cambiaria ni de una recomendación sobre cuál debería ser el valor de la divisa.

LM